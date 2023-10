Pareceria óbvio responder à pergunta dizendo que eles sempre estiveram ao lado dos venezuelanos que lutam pela liberdade. Mas temos que levar em conta alguns aspectos antes de chegar a uma conclusão tão fácil, como, por exemplo, que atualmente os interlocutores da “oposição” perderam toda a legitimidade aos olhos do povo venezuelano e que os interesses do chavismo são mais interessantes no momento para um governo que está em guerra e precisa de petróleo.

Se os americanos precisarem de petróleo rapidamente, podemos fazê-los entender que nós, venezuelanos, podemos vendê-lo a eles sem problemas e rapidamente, desde que consigamos acabar com o comunismo e suas máfias. Então, com essa urgência, poderemos começar a tecer um relacionamento mais significativo e lógico do que depender da arrogância dos amigos de seus inimigos. Mas este não é o melhor momento do nosso país: os interesses do governo Biden hoje coincidem com os interesses do chavismo por meio da triangulação oferecida por um setor da oposição que prefere não participar de um processo eleitoral interno para se legitimar de novo, porque é muito evidente que não tem o apoio dos venezuelanos.

Nesse contexto, o Departamento de Estado terá de lidar com o chavismo por enquanto.

Um chavismo arrogante que sabe que os EUA precisam do petróleo e do gás que têm sob seu controle. Um chavismo que está mais confiante em sua capacidade de semear o terror em diferentes níveis da sociedade que mantém oprimida para permanecer no poder por mais tempo. Um chavismo que conseguiu domar uma oposição que, durante duas décadas, só serviu para salvar sua pele nos momentos mais críticos. Esse é o chavismo antes de 22 de outubro de 2023.

Mas depois das primárias tudo deve mudar, porque as primárias se tornaram uma ferramenta política para construir o poder e a força necessários para levar o regime a um ponto em que ele possa começar a ceder. E o regime não vai ceder porque eles têm alguma bondade dentro de si e vão começar a sentir algum tipo de empatia por nossos compatriotas que sofrem; eles vão começar a ceder porque a agenda de pressão vai se concentrar em seus interesses mafiosos, de grupos organizados transnacionais, tocando no que mais os prejudica.

Não é coincidência que o chavismo e o setor da oposição que ele legitima tenham assinado um novo acordo antes da votação. Não é muito difícil perceber que esse acordo busca um último banho de legitimidade para esses atores da oposição, que, como não podem obtê-la com o voto do povo, o fazem com o reconhecimento do próprio chavismo, juntamente com atores internacionais, entre eles o Lula. Consequentemente, eles querem continuar legitimados após as primárias para continuar influenciando a agenda política geral “contra” aqueles que os legitimam no chavismo, ou, em outras palavras, querem condicionar o próximo vencedor das primárias a uma forma de tomada de decisão em que todos tenham o mesmo valor, o mesmo peso. Esse esforço não seria eficaz para preservar os interesses desses atores acima dos interesses dos venezuelanos? É na necessidade que eles são mais criativos. Eles merecem reconhecimento.

Nesse contexto, como não conseguiram impedir as primárias com tudo o que a MUD e o PSUV fizeram juntos, o chavismo tentará manter a divisão entre a oposição para manchar a liderança do vencedor. Um novo ciclo de luta começa na segunda-feira, 23 de outubro.

Devemos estar cientes de tudo isso. Devemos esperar as piores atitudes e a má fé de todos esses atores, porque se na política o amor à família e à pátria está em segundo ou terceiro lugar, nada que substitua isso – somente Deus – pode ser a base moral para a reconstrução da nação venezuelana. Portanto, as primárias devem ocorrer e fazer desse evento, com todas as suas dificuldades, um marco de fundação.

Hoje, essa declaração já popular é ainda mais válida: para sair do chavismo, precisamos primeiro sair dessa falsa oposição. É por isso que devemos votar em 22 de outubro, contar publicamente os votos e nos tornarmos um só no resultado.