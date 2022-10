El resultado de las elecciones en Brasil, en esta primera vuelta del pasado 2 de octubre, no fue el esperado por las grandes encuestadoras ni por los grandes conglomerados de comunicación nacionales y extranjeros. Todos pronosticaron una victoria definitiva del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en primera vuelta con amplio margen, pero el resultado fue diferente: margen cerrado y segundo turno de Lula contra el presidente Jair Bolsonaro.

Aceptar los resultados electorales implica aceptar el funcionamiento y las reglas del sistema. Esas encuestadoras hacen parte de ese sistema. Por lo tanto, analizar el revés que ocurrió a última hora para que estas proyecciones hoy sean desacertadas considerablemente, se debe a la dinámica entonces del fenómeno político mismo. Lula y Bolsonaro han aceptado los resultados electorales y con el peso político de ambos, quedan de lado los llamados de fraude.

Pero además de esto, esta elección dejó varias conclusiones sobre cómo la sociedad brasileña evalúa al gobierno actual en su desempeño. Veamos.

Congreso

En la elección de 2018 el presidente Bolsonaro había ayudado a elegir una bancada en el parlamento de casi 60 diputados federales. En esta elección consiguió elegir 100. El parlamento brasileño está conformado por 513 diputados federales, por lo que esta bancada hace que la presencia del presidente no sea débil.

Hay que recordar que en la elección pasada, varios parlamentarios que se eligieron con Bolsonaro traicionaron a su electorado, dando la espalda al gobierno y convirtiéndose en una férrea oposición. Podemos mencionar por ejemplo el caso del exactor pornográfico, Alexandre Frota, quien fuera electo con 150.000 votos para diputado federal y ahora solo logró levantar 24000 para diputado estadal en São Paulo, es decir, perdió más de 80 % de su electorado. Otros ejemplos famosos son el de la exdiputada federal Joice Hasselmann, que en la elección pasada logró más de 1 millón de votos y esta vez sólo 13000 para la reelección, y también la exdiputada estadal Janaina Paschoal, quien tuvo un papel protagónico en el impeachment de Dilma Rousseff y fuera por eso la diputada más votada en la historia del país con más de 2 millones de votos, y ahora pasó a tener apenas 447.000 votos para ir al Senado.

Queda la pregunta en el aire, ante la lección que dejan los electores al castigar a los traidores: ¿Quiénes se atreverán a hacerlo en esta legislatura?

En torno al Senado, la mayoría fue electa también por la onda Bolsonaro, y con esto se espera que proceda el pedido de impeachment a los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) que hoy ejercen el poder como tiranuelos en un país democrático. Actualmente el Partido de los Trabajadores (PT) es la cuarta bancada con más senadores, con 8. Las otras 3 bancadas más grandes son partidos de lo que en Brasil se llama «Centrão», es decir, partidos que se mantienen en el «centro» con «capacidad de acuerdos» para realizar los trabajos del Senado con un gobierno de derecha o de izquierda en el poder.

Esto puede traer ventajas y desventajas. El presidente Bolsonaro argumenta que es necesario llegar a acuerdos con fuerzas políticas que no son de la misma expresión ideológica si se quiere gobernar: por ejemplo, el programa social Auxilio Brasil, que sirve como ayuda económica para más de 21 millones de familias pobres del país, se consiguió así. Si no gobierna de esta manera, para él sería una dictadura, lo cual ha demostrado no serlo. Sin embargo, la desventaja bajo esta circunstancia es que iniciativas como la del impeachment del magistrado Alexandre de Moraes del STF, hayan sido omitidas.

Con este nuevo Senado cambian radicalmente la composición de fuerzas y se prevé que las negociaciones para una nueva directiva sean más reñidas: ¿Los partidos del «centrão» llegarán a un acuerdo con la bancada de gobierno o con la bancada de Lula? Esto podrá definir el futuro de Brasil en la próxima década con un nuevo STF.

Apoyo de gobernadores con más población

En 2018 la derecha tuvo menos gobernadores electos y en esta oportunidad este número incrementó, con el valor agregado de que quien gobernará São Paulo, el estado con la mayor importancia económica del país, será gobernado seguramente por el exministro de infraestructura de Bolsonaro, Tarsicio de Freitas.

Ya varios gobernadores han dado su apoyo a la reelección del presidente Bolsonaro para el segundo turno, entre ellos, el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, del mismo partido del presidente; el actual y reelecto gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, del Partido Novo; y el actual gobernador de São Paulo, Rodrigo García, del PSDB.

Cabe destacar que estos son los colegios electorales más grandes de Brasil con dos curiosidades que vale la pena traer a colación: en primer lugar, la última vez que un presidente de la República fue electo sin ganar Minas Gerais fue Getulio Vargas en 1950, y por otra parte, São Paulo nunca ha sido gobernado por el PT.

Los otros candidatos presidenciales

El PDT ya ha anunciado que de manera unánime apoyará a Lula da Silva. Ciro Gomes, excandidato presidencial de este partido, quien ha dejado en la opinión pública una cantidad de entrevistas en las que refuerza la idea de la criminalidad de Lula y el peligro que representa al volver al poder, ha apoyado esta decisión. Esta puede parecer una contradicción desalentadora para su electorado, que podría abstenerse, votar por Lula o quien sabe, puedan votar a Bolsonaro.

Por su parte, Simone Tebet, la tercera más votada, evidentemente dará su apoyo a Lula da Silva, quien en el debate presidencial demostró apoyar las pautas de la izquierda de manera incuestionable. Y Soraya Thronike, la otra candidata presidencial, en sus últimas declaraciones informó que no dará apoyo a ninguno: «Ninguno de esos bandidos merece mi apoyo». Lo que deja a estos electores con la libertad de escoger.

Pero el presidente Bolsonaro, al recibir el apoyo del gobernador Zema, del Partido Novo, anunció ante los medios de comunicación que llamaría al Padre Kelmon. Dijo que a pesar de su poca votación, su candidatura simbólica es muy importante para su campaña.

El PTB, con la candidatura del padre Kelmon, reafirmó su tesis: cinco candidatos contra Bolsonaro le harían perder la elección como ocurrió en otros países en recientes elecciones. Las encuestadoras así lo anunciaban: Lula ganaría en primera vuelta y con amplio margen. Pero algo pasó a última hora que nadie pudo prever: la presencia del padre Kelmon en los debates presidenciales y su campaña junto al pastor Gamonal del PTB, alteraron el rumbo de la elección.

Su campaña se enfocó en el discurso ideológico en vez del discurso programático, con el objetivo de ayudar a la derecha a conseguir entrar en la segunda vuelta. Tanto fue su impacto que Lula da Silva se negó a participar en el penúltimo debate alegando, categóricamente, que no lo conocía. Y sabía lo que le venía: en el último debate, el ataque del padre a Lula hizo que este perdiera la compostura de tal forma que le arrebató millones de votos a tan solo 72 horas de la elección. Un fenómeno político sin precedentes en la historia del país. Hoy el padre es viral en Brasil, con cientos de miles de seguidores y una influencia en la opinión pública que es bienvenida por la derecha conservadora del país que se propone ganar con Bolsonaro en la segunda vuelta. El PTB, de los partidos con mayor tradición en este país, se ha sacrificado para evitar que la izquierda se hiciera rápidamente con el poder. Con esto, Roberto Jefferson, aún preso político, vuelve a escribir la historia política del país asumiendo los costos más grandes que un líder de un partido está dispuesto a asumir.

Apenas van cuatro días desde la primera vuelta, y el país está volcado hacia una nueva elección el último domingo de octubre entre dos opciones muy polarizadas: una que representa a la familia brasileña y otra que representa al crimen organizado transnacional.