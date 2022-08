Más de 90 % de la población venezolana se encuentra en la pobreza porque el chavismo asumió que “ser rico es malo”. En las últimas semanas han llevado adelante una campaña propagandística para decirle al mundo que el país está mejorando y que por eso las personas que huyen por la selva de El Darién lo hacen porque «son idiotas» ya que, en esa lógica, todo está bien.

Pero la realidad se impone siempre. Miles de personas huyen diariamente del país por culpa del chavismo. La nueva devaluación de la moneda nacional está haciendo que en los últimos días las tiendas y comercios cierren sus puertas, la gente realice compras nerviosas y como consecuencia, es posible que ocurran saqueos ante tanta desesperación. Todavía nos queda el amargo recuerdo de la hambruna más terrible y cómo eso no sólo duele en los estómagos sino en el más sensible núcleo familiar: nuestros niños.

A pesar de esto, la CEPAL dice que Venezuela es el país con más crecimiento, así como la FAO dijo que nuestro país estaba libre del hambre. Esta discusión queda para los expertos en maquillajes de realidades, pero no para la población venezolana. Basta con que demos un vistazo a lo que sucede con los trabajadores públicos.

Ahora el chavismo arremete contra este grupo de venezolanos. Antes, habían sido privilegiados de alguna forma u otra con un sueldo del aparato gubernamental. Yo sé que no todos son chavistas y sé que en silencio han tenido que soportar el comunismo para llevar el pan a la casa. Pero ahora Nicolás Maduro les quita beneficios salariales. Los videos de las protestas son virales, los testimonios son desgarradores, pero con todo y esta situación, artistas y periodistas dicen que “Venezuela está mejorando”.

Veamos otra realidad no muy lejos de nuestro país: Brasil. Un país gobernado por un presidente de derecha, totalmente opuesto al chavismo y su ideología. El chavismo lo cataloga de fascista. Pero, ¿cómo este gobierno «fascista» trata a los trabajadores de Brasil? Bolsonaro aumentó el piso salarial de los profesores 33,23 %, llegando a R$ 3845,63 (754 USD al momento de escribir este artículo). Para los enfermeros aumentó a R$ 4700 (923 USD). Y en 20 años, es el presidente de la República que no aumenta salarios de la administración pública.

En cambio el chavismo, viciado por el dinero, disminuye los beneficios salariales de los trabajadores mientras que mantiene oprimida la economía. Para el chavismo esto es lo humano, lo revolucionario. Para el chavismo el pobre tiene que ser bien pobre y todo lo que sea para él, tan pobre como él debe ser.

El chavismo continuará oprimiendo a una población que no tiene una clase política que la defienda de estos desmanes. Así, los rojos transitan hacia la consolidación del poder con la mayor indolencia. Recordemos cómo funciona la manipulación mental de estos seres: mientras te dicen nazista por no estar de acuerdo con ellos, les encantaría preguntar a Hitler por qué no terminó el trabajo que comenzó.

La Venezuela que está mejorando es la de los que no pasan hambre y pueden hacer dinero. Los que no tienen una pobre educación para sus hijos y pueden pagar altas cantidades de dinero para recibir salud. Son los que no les falta el combustible y tampoco les faltan los dólares. A esos venezolanos no les importa si quien manda es chavista o no, si es cristiano o no, si es capitalista o no, solo les importa su bolsillo, sus redes sociales y que los adulen. Esa Venezuela que dicen que está mejorando, es de un grupo de venezolanos que representa menos del 4 % de nuestra población. Y para usted, querido lector ¿Venezuela está mejorando?