El chavismo, después de la dictadura castrista cubana, es el régimen que más tiempo tiene en el poder de manera autoritaria en el continente americano. Gracias a este grupo del crimen organizado transnacional, la población de Venezuela ha disminuido y se ha envejecido, ha aumentado la tasa de mortalidad, ha disminuido la tasa de natalidad, ha disminuido la talla y el peso de la gente, hay más de 5 % de desnutrición infantil y la esperanza de vida ha disminuido dramáticamente. En pocas palabras, el chavismo está extinguiendo a los venezolanos.

Para lograr todo esto, ha estructurado desde el poder un aparato de dominación totalitario, que ha degradado a las personas hasta el punto de arrancarles su dignidad humana, desde el punto de vista social y político, hasta el punto de vista familiar y privado. Exploremos algunos aspectos de este sistema.

Ha creado una policía política, civil y militar, junto a un sistema judicial que sólo responde a la revolución, es decir, no responde a la justicia. Es así como «legalmente» pueden torturar, encarcelar, aterrorizar, matar, perseguir, acosar y difamar a quien consideren una amenaza a la revolución. Por ejemplo, para el chavismo el asesinato de Oscar Perez es legal, así como el asesinato de Nehomar Lander; fue legal torturar al capitán Caguaripano hasta destrozarle sus partes intimas con electricidad, así como también fue legal para ellos tener a Lorent Saleh sin ver la luz del sol por meses y con una temperatura helada permanentemente en una celda 2×2.

Pero antes de encarcelar, el chavismo espía y vigila a su víctima. Es por ello que la información personal, privada, es totalmente usada en contra de las personas para vigilar sus rutinas e informaciones sensibles. Mientras en el mundo hay leyes para la protección de datos e informaciones personales, en Venezuela es precisamente quienes están en el poder quienes obligan a todas las instituciones a alimentar con estas informaciones sus estructuras de inteligencia para vigilar ciudadanos y amedrentarlos si es necesario.

El chavismo, al negar a las personas el derecho a la privacidad de su información personal, a la vida y la iniciativa privada, a la libertad de elección y de expresión, desintegra la conciencia sobre elementos que estimulan en el hombre la construcción de una sociedad basada en el sentido del deber, la responsabilidad, y la disciplina, junto a la solidaridad y el amor. Esto es así, en otras palabras, porque la agresión al derecho que tienen las personas de querer y decidir sobre sí mismas queda atrofiada y dificulta con ello la posibilidad de desarrollarse libremente con base en la que sea la fuente de sus motivaciones más básicas: su familia, su fe o su patria. ¿Te imaginas vivir sin la certeza de sentirte seguro y libre en tu casa, en tu iglesia o en tu país?

En este sentido, el hombre no puede individualmente pensar en actuar para proteger su entorno privado. Si no puede hacer esto, mucho menos puede pensar en la posibilidad de asociarse con otros para lograr objetivos comunes. Con el totalitarismo se elimina la acción política como una actividad normal que cultiva a la civilización. Así, el régimen totalitario impone la acción revolucionaria, que no es más que la agenda que única y exclusivamente propone el régimen.

Así pues, vemos cómo el chavismo no quiere que los venezolanos sean personas libres y cultas, sino personas con comportamientos específicos, lejos de su propia venezolanidad. Pero no olvidemos que el chavismo ha cerrado o compra medios de comunicación y censura. Asimismo, tiene una plataforma en redes sociales, como Twitter, en la que le paga a personas para el manejo de cuentas falsas que posicionen tendencias. Agrede a periodistas físicamente, o les destruye sus instrumentos de trabajo. El último caso contra el periodismo venezolano fue robar las instalaciones de El Nacional.

En fin, el chavismo continúa fortaleciendo su aparato de dominación totalitario en el país: la empresa Telefónica dijo en su informe de transparencia que el régimen solicitó interceptar 861.004 líneas telefónicas de venezolanos y ordenó bloquear más de 30 sitios web en el país. ¿Cuántas líneas telefónicas interviene desde Digitel y Movilnet? ¿Cuántos otros sitios web no tienen bloqueados? Millones de personas son espiadas en Venezuela, haciendo del régimen chavista el régimen más totalitario del continente americano del siglo XXI.