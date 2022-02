En Venezuela hay una discusión que ya se ha dejado de hacer en lo público debido al cansancio que generó la alianza opositora que se conoció como Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Esta discusión se trata sobre cómo podemos efectivamente salir del régimen chavista.

Los niveles de frustración que ha generado el gobierno interino, así como las últimas agendas electorales, de diálogos y revocatorios, motivaron el desinterés de la mayoría de la población que no se siente representada por la clase política. También ahora genera dispersión e incertidumbre el que se plantee esperar hasta 2024 y relajar las sanciones norteamericanas a funcionarios del régimen. Si los venezolanos estamos cansados de esto, no se imaginan como lo están los oficiales de las distintas cancillerías al abordar el tema de Venezuela.

La normalización del régimen motivado por la acción de la propia oposición es una de las razones más importantes por la que se ha dejado a un lado el debate sobre cómo hacemos para salir del chavismo.

Algunos han intentado posicionar la idea de que ya no hay nada que hacer, que algún día caerán, dejando al azar el futuro del país. Me han puesto a pensar ¿Será que realmente en el fondo de nuestros pensamientos y sentimientos por Venezuela hemos dejado de desear la libertad y el orden? Yo creo que esos deseos aún están allí presentes.

El venezolano se ha caracterizado por ser una persona sacrificada, persistente, resistente y apasionada cuando se propone lograr lo que quiere. Toda esa energía brota del amor que se tiene dentro de sí, para uno, los suyos y el país; un amor que muchas personas sienten traicionado por la clase política.

Si esto es así, los venezolanos podemos encontrar en nuestra comunidad muy unida en sentimientos felices y tristes, pero dispersa físicamente por el mundo y por la situación en el territorio, la mayor cantidad de coincidencias para pensar de nuevo en esta pregunta: ¿Cuál es la alternativa al chavismo?

Para que podamos abordar esta inquietud sana y colectiva, debemos estar de acuerdo en que sí es posible y que podemos construirla como sociedad. Primero desde nuestras virtudes cívicas y valores morales, lo que ya nos hace antagonistas del chavismo como la representación de la barbarie. Luego tengamos en cuenta nuestra historia, que no está llena de capitulaciones sino de tantas persistencias que hicieron de Venezuela el país grandioso que una vez fue. Pero también reflexionemos sobre la historia de nuestro siglo XXI, marcada por una clase política que ha respondido más por sus intereses particulares que por intereses realmente políticos.

¿Pero entonces no están haciendo política los políticos? Sería natural preguntarse inmediatamente. Si entendemos la política como el conjunto de acciones colectivas e instituciones que engendran el poder necesario para coexistir civilizadamente mediante el establecimiento de un orden, entonces podemos estar de acuerdo en que la respuesta sería no: los políticos no están haciendo política en Venezuela. Al mismo tiempo, esto va acompañado de una homogeneización forzosa del pensamiento de los ciudadanos por los agentes de la clase política, creando una distancia insondable entre lo que es la realidad y lo que perciben las personas sobre ella.

Este fenómeno obliga a las personas a personificar en la comunidad política retratos de lo que no son, que, por el efecto de la repetición constante y las penalidades del sistema al pensamiento diferente, terminan asumiéndose como lo nuevo-real, un nuevo “yo” totalmente diferente. Es por ello que, por ejemplo, podemos ver que la corrupción es aceptable en cualquier bando político, justificado, defendido y perdonado. Pero, ¿Esto nos hace corruptos? Naturalmente que no, pero denunciar la corrupción ha sido muy costoso en la opinión publica venezolana, muchas veces.

Podemos tener algo muy claro, que ya está comprobado por dos décadas de historia: la MUD (no fue) y la Plataforma Unitaria no es la alternativa al chavismo. Si recurrimos a sus opiniones para tratar de entender de manera bondadosa el por qué de tantos fracasos juntos cuando lo han tenido en teoría todo para lograr el objetivo, podremos encontrar un vacío enorme de humildad en cada declaración que conseguimos. En la forma de hacer las cosas de esta élite, no vamos a encontrar profundidad, disciplina, sinceridad, motivación al logro o empatía por el sufrimiento de la población en general.

Por estas razones ¿Acaso no hay un quiebre profundo dentro de la militancia de los partidos y organizaciones políticas en Venezuela debido a la ausencia de una agenda creíble, honesta y clara sobre como cambiar nuestra realidad? Allí aún hay personas con voluntad de trabajar, que está sobreviviendo y sacrificándose a diario, resistiendo al chavismo y que tiene interés en apoyar algo que sea serio.

Son los ciudadanos que conforman la República los únicos que pueden hacer posible el surgimiento de una fuente de liderazgo político con un imaginario genuino, sabiendo quienes son y teniendo un claro propósito en común. Para Venezuela, una nueva fuente de liderazgo puede alimentar de nuevo el pensamiento político venezolano, (r)establecer una tradición política en la que lo programático recobre importancia, e inyectar de disciplina y deber a una agenda alternativa.

Siendo esto así, la intención de estas palabras es que con la seriedad que lo requiere podamos estimular la creación de vínculos políticos dentro de nuestra sociedad venezolana nuevamente, entre todo lo que existe fuera de la élite del chavismo y la oposición. No debemos esperar hasta 2024 para que la clase política nos proponga votar por Ramos Allup: podemos visualizar juntos un futuro realmente diferente para transitar de la miseria a la prosperidad en Venezuela.