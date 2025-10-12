Se ha vuelto habitual que, cuando los legisladores discuten un proyecto de ley, se enfoquen en los resultados directos que buscan con la norma, y descuiden sus consecuencias secundarias, muchas veces no deseadas. Entre estas consecuencias están los costos que la implementación de la ley insumirá en lo inmediato, y a mediano y largo plazo. También los incentivos que generará en los destinatarios directos, indirectos y la población en general.

Suelen colocarse en dichas leyes, como artículo final, una fórmula que indica que los gastos que genere la aplicación de la ley serán pagados con fondos del Tesoro Nacional. Pero muchas veces ni siquiera se sabe cuál será la magnitud de esos gastos, y si es posible iniciar la implementación de la ley sin alterar el presupuesto en curso.

Esta práctica es consecuencia del menosprecio que, en el último siglo, han tenido los legisladores por la ley de presupuesto y por llevar adelante una contabilidad de ingresos y egresos que sea responsable y adecuada a los principios constitucionales.

Presupuestos que no se sancionan en término, que quedan desfazados por la inflación, que son sobrepasados por nuevos gastos, que no contemplan todos los gastos sino que dejan fuera empresas estatales y otros organismos autárquicos. Por estos caminos la ley más importante que debería sancionar el Congreso anualmente, se convierte en una mera formalidad, y ni siquiera eso, pues saben los legisladores que siempre pueden recurrir al expediente de no aprobar dicha ley, y que el gobierno se rija por el último presupuesto aprobado.

Sancionar leyes que supongan implementar nuevos gastos, y ponerlas de inmediato en funcionamiento aun cuando tales gastos no estén previstos en el presupuesto en curso, es una forma de malversar fondos, o peor aun, de imponer cargas sobre la propiedad de las personas sin que tales exacciones tengan por fuente una norma legítima o una decisión judicial fundada en ley. En efecto, los gastos extraordinarios no previstos en el cálculo de recursos, serán en definitiva cubiertos con emisión monetaria (inflación), endeudamiento o nuevos impuestos. Esas prácticas de tomar directa o indirectamente la propiedad de las personas por fuera de las facultades presupuestarias, caen dentro del concepto de confiscación que ha sido borrado para siempre del sistema legal argentino por la Constitución (artículo 17).

El gobierno no debería gastar un centavo que no esté previamente previsto y justificado, tanto en la existencia de recursos previos para pagarlo como en la necesidad de hacer dicha erogación. Ambas cosas se discuten cuando se sanciona la ley de presupuesto cada año. Todo otro gasto deberá, o bien ser pasado para el siguiente ejercicio presupuestario que lo contemple, o bien, excepcionalmente, a través de un mecanismo que implique disminuir algunos gastos aprobados para aplicar los recursos en el nuevo fin.

Sin embargo, no suelen ocurrir ninguna de ambas cosas. Como si los recursos se generaran espontáneamente, los legisladores suelen minimizar los costos de las leyes. El desprecio por el equilibrio fiscal ha hecho que el problema de los fondos haya quedado en un segundo plano. Durante mucho tiempo se pensó -y aún se dijo explícitamente- que mientras exista una máquina que imprima billetes, la solución inmediata está disponible, y los efectos futuros, con suerte, serán problema del siguiente gobierno.

Para prevenir esta situación, cada vez mayor cantidad de países en el mundo han establecido mecanismos para obligar a los legisladores (o a quien tenga la iniciativa de enviar proyectos de ley al parlamento), a que se realicen estudios sobre su impacto económico y fiscal antes de disponer su discusión en el recinto.

Es posible encontrar un inicio de esta práctica en tiempos modernos en las checklisten elaboradas a partir de reglamentaciones sancionadas en varias regiones de Alemania a nivel local, así como de la legislatura federal a partir de la década de 1970’. De allí, con distintas variantes, se sancionaron reglamentos en tal sentido en varios países europeos y en Estados Unidos. A nivel regional, tienen normas de este tipo Perú, Colombia y México, por poner algunos ejemplos. También existen recomendaciones de la OCDE, desde 2012, que alientan a la confección de informes previos en este sentido.

En Argentina hemos tenido la reciente experiencia de la sanción, por parte del Congreso, de leyes que han impulsado un gran crecimiento del gasto público que rompe claramente el equilibrio fiscal que fue considerado como uno de los puntos centrales de la política del actual gobierno. Lo más lamentable es que tales leyes fueron sancionados con el voto positivo de más de dos tercios de los legisladores.

A raíz de ello, el presidente Milei envió al Congreso un proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que ingresó a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre de 2025. Por dicha ley se establecen una serie de reglas con efectos fiscales, presupuestarios y monetarios a los que los poderes del gobierno se deben adecuar.

Entre dichas reglas, el artículo 5 dispone la necesidad de que se elabore un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, previo a la discusión de cualquier ley que tenga consecuencias fiscales.

Dicho informe deberá incorporarse, como requisito previo para su tratamiento en comisiones, respecto de todo proyecto de ley que implique erogaciones de cualquier naturaleza, origine o modifique gastos, o que afecte los recursos del Sector Público Nacional. “El informe deberá contener la estimación del impacto fiscal de la medida y la identificación expresa de la fuente de recursos o de la reducción de gastos necesarios para guardar consistencia con la regla fiscal de Resultado Financiero prevista en el artículo 1° de la presente ley” (obligación de que el presupuesto sea equilibrado o superavitario).

Dicho informe debería ser elaborado en el ámbito de la Secretaría de Hacienda si se trata de proyectos que tienen su origen en iniciativas del Poder Ejecutivo, o en la Oficina del Presupuesto del Congreso, en caso de ser iniciativas de los propios legisladores.

Buscar racionalidad en el manejo de los fondos públicos es una exigencia elemental de sentido común. El descalabro en los gastos y el desconocimiento de toda regla de mesura en los cálculos y respeto al presupuesto, han colocado a Argentina, recurrentemente en la antesala de hiperinflaciones y defaults. Vicios que ha compartido, para ser justos, con buena parte de los gobiernos provinciales, que deberían respetar iguales reglas en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

Hoy el presidente Milei, tras la derogación de los vetos a las distintas leyes sancionadas por el Congreso que implican incrementos sustanciales del gasto, se encuentra en la siguiente disyuntiva: 1) o bien cumple con la exigencia del Congreso, y para ello debería violar la Constitución, apartarse del presupuesto vigente, y recurrir a emisión monetaria, endeudamiento o nuevos impuestos para hacer frente a los gastos adicionales; 2) o bien no cumplir con una ley que lo obliga a violar la Constitución, lo que sería interpretado también como una peligrosa violación de la Constitución.

Durante mucho tiempo se pensó que simplemente la existencia de limitaciones tales como la división de poderes, la periodicidad de las funciones, y sobre todo, la elección popular de autoridades, eran suficientes para mantener al gobierno dentro de límites adecuados. No obstante, ello en los Estados Unidos los primeros intérpretes de la Constitución sabían que ello no era suficiente. Así, decía James Madison en el Federalista n° 51: “¿Pero, qué es el Estado en sí mismo, sino el mayor de los reflejos de la naturaleza humana? Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario el Estado. Si los ángeles tuvieran que gobernar a los hombres, no harían falta ni controles externos ni internos sobre el Estado. En la formación de un Estado que ha de ser administrado por unos hombres sobre otros hombres, la gran dificultad consiste en esto: primero hay que capacitar al gobierno para controlar a los gobernados, y a continuación obligarle a autocontrolarse”.

El control sobre los funcionarios del Estado requiere reglas específicas, incluso afirmadas con amenazas penales. El artículo 11 del proyecto enviado por el Presidente al Congreso dispone incorporar el artículo 248 ter al Código Penal, disponiendo una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena, al funcionario público que, en violación de estas reglas fiscales, “dictare, aprobare, autorizare o ejecutare normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento”.

Por supuesto que la aprobación de esta ley queda en manos de aquellos a quienes la ley pretende vigilar, de modo que, en la Argentina de la moral relajada, es probable que no prospere su tratamiento por ahora.

Pero es sano que se acerquen iniciativas de este tipo, que tienen en miras proteger la propiedad y las posibilidades de prosperidad de los habitantes, que son los destinatarios y deberían ser beneficiarios de los actos del gobierno.