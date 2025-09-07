Fulgencio Batista fue un personaje oscuro y nefasto en la política cubana. De origen humilde, se unió al ejército en 1921 y en 1933 participó en el golpe militar que derrocó al presidente provisional Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Tras integrar varias conspiraciones por esos años, fue electo presidente por la Coalición Socialista-Democrática en las elecciones de 1940. Poco después, ese mismo año, comenzó a regir la nueva Constitución que establecía la elección presidencial por sufragio universal.

Tras perder las elecciones de 1944 el candidato apoyado por Batista, comenzó a operar en contra del nuevo gobierno de Ramón Grau San Martín, y ello lo obligó a exiliarse temporalmente en Estados Unidos. Se presentó a elecciones en 1948, las que perdió, y lo intentó nuevamente en 1952. Pero unos meses antes del comicio, advirtiendo que perdería nuevamente por una diferencia aplastante, con el apoyo de parte del ejército promovió un golpe de Estado y se instaló como nuevo presidente de facto.

Suspendió la vigencia de la Constitución de 1940 así como de todas las libertades políticas, impidió las sesiones del Congreso, que fue reemplazado por un Consejo de Ministros, y restableció la pena de muerte. Todo ello a través de un Estatuto Constitucional que emitió el 4 de abril de 1952.

Contra este dictador se levantaron todos los sectores del pueblo cubano. Los actos de manifestación ciudadana fueron brutalmente reprimidos. Se alzaron los sindicatos, los estudiantes universitarios, los profesionales. De esa resistencia nació el Movimiento 26 de Julio, liderado por Fidel Castro, que comenzó la lucha armada en las sierras, que culminó con la derrota del ejército que aun continuaba fiel a Batista y el ingreso triunfal del ejército guerrillero a La Habana el 1 de enero de 1959.

Los hechos posteriores son bien conocidos. Castro, su hermano Raúl, el “che” Ernesto Guevara y un grupo de sus colaboradores cambiaron el sentido de la revolución, que inicialmente tenía por objeto restaurar la vigencia de la Constitución de 1940, las libertades civiles y políticas, y convocar a elecciones. En cambio, establecieron una férrea dictadura que pronto trocó hacia el comunismo soviético, cometieron fusilamientos en masa, restringieron todos los derechos, confiscaron empresas y toda actividad productiva pasó a manos del Estado que ellos manejaban, eliminaron el derecho de propiedad y, finalmente, formalizaron su adscripción al grupo de países bajo la órbita de la Unión Soviética, de la cual comenzaron a depender económica y políticamente.

La primera parte de esta historia, la de la resistencia a la dictadura de Batista, ha sido justificada sobre la base del derecho de resistencia a la opresión por quienes defienden la libertad sin distinguir colores o ideologías.

Pero la izquierda latinoamericana, a lo largo de las décadas, ha elaborado una historia épica de lucha por la libertad en las sierras cubanas, para justificar una nueva dictadura, mucho más sanguinaria y opresora que aquella a la cual derrotó, y que lleva más de 65 años sojuzgando a los cubanos. En el relato del comunismo cubano la lucha contra el dictador Batista es la excusa políticamente correcta para explicar por qué, el propio pueblo cubano que derrocó al tirano, luego decidió instaurar un régimen comunista de la mano del mismo líder Fidel Castro. El relato se mantuvo vivo durante 65 años, invocando una permanente “revolución”, con enemigos que rondan las cabezas de los líderes, quienes permanecen vestidos con sus uniformes de combate a pesar de que el paso de los años los convirtió en decrépitos ancianos.

Los socialistas latinoamericanos han difundido insistentemente ese relato, haciendo oídos sordos a los fusilamientos, la pérdida de libertad, los abusos, el hambre e incluso, la imposibilidad de salir de la isla a la que el régimen comunista condenó a sus ciudadanos. Artistas, intelectuales, premios nobel de literatura, se asolearon en las hermosas playas y fumaron habanos con los “comandantes revolucionarios”, a pocas cuadras de donde los verdaderos ciudadanos cubanos morían de hambre o enfermedades que no podían curar por falta de medicamentos.

Ortega y Gasset decía en el prólogo de La Rebelión de las Masas: “Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de hemiplejia moral […]”.

En efecto ambas, la izquierda y la derecha, son formas de estatismo, que justifican su lucha unas contra otras en diferencias que muchas veces son meramente folclóricas. La lucha política tiñe el entendimiento, sustituye a la filosofía, que le exige al ser humano ampliar sus horizontes de pensamiento. Por el contrario la reducen a una pelea que muchas veces es por un color o un nombre simplemente, lo que esconde la verdadera intención, que es luchar por el poder sobre sus semejantes.

Aquella observación brillante de Ortega y Gasset que fue el fruto de sus artículos periodísticos publicados hace un siglo, encontró su traducción popular en nuestros días. Un “termo”, podría decirse, padece de aquella hemiplejia moral de la que nos hablaba el sabio español. Y no importa si es Lumilagro o Stanley, sigue siendo un termo.

La hemiplejia moral del socialismo respecto del caso de Cuba se advierte hoy con claridad al examinar la situación de Venezuela. Se puede hacer un recuento de las atroces violaciones a los derechos desde hace 25 años, iniciadas por Hugo Chávez y continuadas por su delfín Maduro en la actualidad. Sobre las violaciones a los derechos políticos, civiles y económicos de Venezuela, escribimos hace un tiempo un libro con la jurista venezolana Andrea Rondón García (La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad. El caso Venezuela, Unión Editorial, Madrid, 2019).

Sin embargo, para no extenderme hacia el pasado, se puede afirmar que, como un símil con la historia cubana, es claro que hoy Maduro es un usurpador del gobierno venezolano, al igual que en su momento lo fue Batista.

A pesar de tener todo el poder político, militar y administrativo en sus manos, de manejar la autoridad electoral, el transporte de las urnas y las calles, así como de infundir temor en opositores políticos o incluso detenerlos antes del comicio, en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 el pueblo venezolano venció el miedo y se acercó a votar. La preparación y valentía de los fiscales de la oposición logró conservar copias certificadas de los resultados en cada una de las mesas, para verificar que el candidato Edmundo González Urrutia había ganado por el 70% de los votos al menos.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral puesto allí por el dictador, decretó que Maduro había ganado las elecciones por el 51% de los votos. Y una resolución administrativa confirmó este escrutinio y lo consagró presidente por un período de seis años más. Lo irregular de las elecciones motivó que, incluso países amigables con el régimen, le pidieran pruebas de su triunfo, que mostrara las actas de votación que desmintieran a las que la oposición había exhibido. Pero Maduro no podía hacer tal cosa, simplemente porque las actas no contenían el resultado que él invocaba, sino que daba la razón a la oposición.

La hemiplejia moral, en este caso de la izquierda, hizo entonces oídos sordos a esta situación y continuó tratando a Maduro como si fuese el presidente legítimo de Venezuela. En efecto, la actual situación de Maduro es similar a la de Fulgenio Batista. Pero mientras la izquierda latinoamericana consideró a Batista un dictador, la hemiplejia moral les impide ver lo mismo en el actual usurpador venezolano.

Los dictadores de izquierda, en Latinoamérica, siguen conservando el respaldo de buena parte de la intelectualidad. Ni siquiera las abundantes pruebas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, asesinatos, torturas, ocho millones de emigrados de su país, el empobrecimiento hasta niveles de miseria, lograron conmover incluso a la Corte Penal Internacional, que se distrae con excéntricos dictadorzuelos africanos, pero no se animan con un verdadero dictador que cuenta con el apoyo intelectual de la izquierda.

Es curioso que, para finalmente poder remover al usurpador venezolano haya que recurrir a una acción policíaca, como es su detención por ser –además de todo-, el jefe de un cartel que trafica drogas hacia Estados Unidos. La hemiplejia moral del estatismo en su conjunto, ve con buenos ojos perseguirlo por contrabandear droga, en lugar de detenerlo y juzgarlo como un violador serial de derechos humanos.

Es de esperar que al menos, con la excusa que fuere, el dictador sea removido del cargo que ha usurpado, y que el mundo lo festeje, como en su momento festejó el derrocamiento de Fulgencio Batista en Cuba.