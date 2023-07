Dice que se formó como marxista-trotskysta. Y es pro-aborto, comparsa feliz del carnaval del día del “orgullo gay”, cercana al supremacismo feminista, degustadora de plantas alucinógenas con las que “vuela mucho” y “ve OVNIS”, pero Xóchitl Gálvez, tiene prácticamente en la bolsa la candidatura del Frente Amplio Por México, o sea, la de la suma de los partidos de “oposición” mexicana.

Pero, como cuestionábamos previamente en este mismo espacio, ¿oposición a qué? ¿Al socialismo blando y sobre todo al mega asistencialismo de López Obrador? ¿A la agenda progresista de Morena ―su partido―, que impulsa el aborto, el supremacismo feminista, LGBT+ y trans, el indigenismo, la ideología de género y el lenguaje “inclusivo? No. A nada de todo eso.

Son tres partidos de oposición, el PAN, el PRI y el PRD, y estos últimos dos tienen exactamente la misma agenda social de izquierda que Morena. Y el PAN, está convertido ya en un hervidero de progresistas.

Así las cosas, esa oposición no se opone a nada profundo en realidad y el 2024, año de las elecciones presidenciales en México, es en el fondo simplemente un pleito por el poder entre unas izquierdas y otras, donde el oficialismo de Morena lleva las de ganar, porque estructuralmente tiene el poder federal, mayoría en Cámara de diputados y en el Senado, y 22 gobiernos estatales.

Eso no significa, como sea, que esa “oposición” no pudiera conquistar plazas muy específicas, como la capital del país, sobre todo. Pero esto no se debería al brillo de algún político frentista, ni al atractivo de las propuestas de este aglomerado absurdo de partidos, sino a que la izquierda ya lleva 26 años continuos “gobernando” la ciudad y la gente está cansada y pide un cambio.

En las pasadas elecciones, las intermedias en 2021, la mitad de las alcaldías capitalinas quedó ya en manos de la oposición. Si esta tendencia continúa, la Ciudad de México sí puede pasar a manos de la “oposición”.

Y el más firme aspirante es el actual alcalde de Benito Juárez (así se llama la alcaldía, no se asusten), Santiago Taboada, quien sí ha hecho un buen trabajo en esta zona, pese a que de pronto su equipo pinta las zebras peatonales con el falso arcoíris, para quedar bien con un mercado que no va a votar por el PAN, sino más bien por Morena, sus partiditos allegados, o bien, por el extremismo woke de Movimiento Ciudadano, cueva del supremacismo progresista recalcitrante, y que ya no quiere sumarse a la “oposición”.

De hecho, Xóchitl Gálvez iba en principio por la Ciudad de México. Se sentía mejor posicionada que cualquiera de los otros posibles aspirantes a la jefatura de gobierno y, dado que la capital por desgracia es ―como muchas urbes grandes del mundo―, lo más progresista e izquierdista del país, sí tenía una gran posibilidad de obtener el triunfo, en caso que ganara la elección interna primero, donde al no estar afiliada al PAN, al no pertenecer tampoco a grupo alguno, la tenía más que difícil de entrada.

Pero el pragmatismo político electorero siempre se ve privilegiado por encima de los valores y principios, y Xóchitl muy posiblemente hubiera apelado al voto ciudadano capitalino para imponerse como aspirante más viable para ser jefa de gobierno.

Pero ya en el calor de las encuestas, y ante lo débil de los perfiles de todos los partidos de la oposición que aspiraban a la presidencia de la república, la señora oriunda del estado de Hidalgo (y que alega ser “indígena”, pero no sabemos si porque así se “autopercibe”, o por sus antepasados), se dio cuenta que acaso le alcanzaba no sólo para la capital, sino incluso para la presidencia.

Su llegada convertiría las elecciones presidenciales en un conflicto entre mujeres, ya que la más avanzada del otro lado, es Claudia Sheinbaum, hasta hace poco jefe de gobierno de la CdMx, y muy obvia preferida de AMLO.

Hay que reconocer que Xóchitl Gálvez sí es carismática, desparpajada, dicharachera, locuaz, y no echa rollos largos ni acartonados como muchos otros. Eso es su principal atractivo, que habla directo, y también es malhablada. Suelta groserías que conectan con la clase popular, y eso es difícil que lo hagan los otros contendientes frentistas.

Punto importante. Como los líderes del PAN saben que prácticamente la tienen perdida en 2024, lanzar a Xóchitl les conviene por tres razones: una, porque con ella sí se generan emociones, simpatías, ya que está representando la esperanza de muchos de sacar a Morena del poder y así, “salvar” al país.

Sólo que a todos esos se les olvida, o desconocen, que la señora es una izquierdista, una progre, y no se molesta por ocultarlo. Antes bien, busca verse beneficiada con ello, al ofrecer al electorado lo mismo que Morena, pero desde otra esquina, otro color, aspirando a partir el voto duro del obradorismo. Mas captar parte de las masas apoyadoras de AMLO no suena tan mal para los dueños actuales del PAN…

Y dos, ojo con esto, porque como Xóchitl no está afiliada al PAN ―pese a que ha sacado raja, ventaja eternamente de su cercanía con este partido―, si pierde, no se le puede echar en cara tan directamente a este instituto nada, ya que ella es una candidata “ciudadana”, y de paso no “queman”, a ninguna de sus fichas, de sus vacas sagradas, lanzándola al vacío electoral, al despeñadero.

Y tres, y más importante: porque si pierde Xóchitl, el fracaso es de ella, o del “Frente”, pero no del PAN como institución, y así los líderes podrán conservar el partido, que es, de fondo, lo único que realmente les importa, seguir al frente del instituto, seguir mandando ahí, gozando del presupuesto, quitando y poniendo candidatos, no importa que se traicione mil veces a los afiliados, a los principios de doctrina, y al ciudadano que confió en ellos durante muchos años.

Dicho todo lo previo, pasemos a revisar quién es Xóchitl Gálvez en realidad. En uno de mis tuits argumenté por qué desde la nueva derecha no podemos apoyarla y que Acción Nacional al escogerla se traiciona a sí mismo, a los auténticos panistas y al electorado conservador. Lo expliqué en 10 puntos hace unos días. Veamos.

Xóchil Gálvez:

1. Es marxista-trostkysta.

2. Es abortista.

3. Apoya el supremacismo LGBT.

4. Respalda al feminismo radical. Que divide a la sociedad entre mujeres y hombres.

5. No defiende la libertad religiosa. No defiende los valores cristianos.

6. Es progre-globalista, apoya la infame Agenda 2030.

7. No defiende la familia natural. No tiene perspectiva de familia.

8. No representa ni los valores del PAN, ni de la derecha, ni del conservadurismo, sino al supremacismo progresista. No está afiliada al PAN.

9. Es una política de izquierda.

10. No tiene propuestas serias para seguridad, paz, educación, salud, empleo, familia.

Además, para el 88% de cristianos que existe en México, esta señora no debería poder ser una opción. La organización “Voto Católico” se ha encargado de hacer un análisis serio y acucioso de las posturas de los principales aspirantes presidenciales de todos los partidos, en 12 temas sensibles, para dar a conocer si coinciden con una perspectiva católica. La señora Xóchitl no coincide en ninguno de los 12 temas. Es decir, piensa lo contrario a lo que pensamos los católicos en todo absolutamente.

Así las cosas, Xóchitl sería la candidata no de los católicos, no de los conservadores, no de la derecha, no de la auténtica oposición al socialismo y al progresismo. Sino de la traición. Cuidado.

¡Hasta la vista, “comandanta Xochialista”!