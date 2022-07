“Ante la necesidad que estamos viviendo de generar políticas públicas con perspectivas de vida, familia y libertades fundamentales, y ante la falta de una derecha real, en México y en Latinoamérica, se forma este Congreso de la Iberosfera, en el cual, como tú lo has mencionado, se está invitando a expositores de España, como de toda América Latina, dice Carlos Leal, el ex diputado de Nuevo León (norte de México, a 200 kms de Estados Unidos), organizador de la “Iberosfera Monterrey”, quien tiene una trayectoria importante y conocida en la lucha por los valores. “La Iberosfera es la unión de todas nuestras culturas”, reconoce.

La izquierda continental se organizó de una forma muy relevante a partir de 1991, cuando surge el Foro de Sao Paulo, con Lula Da Silva y el dictador cubano Fidel Castro, por lo que lleva operando ya cerca de 31 años, hundiendo a los países de Hispanoamérica en la miseria, el autoritarismo y la corrupción.

La vieja derecha puso su acento, a su vez, en el mercado, por encima de la defensa de los valores tradicionales de Occidente, que hoy por desgracia se ven carcomidos por los avances del socialismo blando, del progresismo, del marxismo posmoderno.

Como respuesta a este grave contexto, han venido surgiendo liderazgos políticos, autores, conferencistas, periodistas, analistas, educadores, psicólogos, movimientos y partidos nuevos, que sin ambages ni medias leches defienden lo que siempre debía ser defendido: la libertad religiosa, la vida desde la concepción, la familia natural, la libertad económica, el libre mercado, la propiedad privada, la patria, y que combaten de frente y duro, al socialismo en todos sus rostros posmodernos.

Pero en México y acaso tampoco en Hispanoamérica, había habido un evento con acento hispano que reuniera a los más relevantes líderes de opinión, como el que hoy está organizado el mexicano Carlos Leal.

El encuentro se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de julio en la ciudad capital de Nuevo León, y será un parteaguas para la articulación de la nueva derecha occidental (sin exagerar, junto con otro gran foro, el CPAC, que en Estados Unidos ya es tradición, pero que ahora en septiembre se presentará en México).

Iberosfera Monterrey ha invitado a ofrecer una conferencia al hoy ya candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei; al peruano avecindado en Reino Unido Miklos Lukacs, escritor; al escritor, guerrero, Agustín Laje; al español Víctor González, Vice Presidente de VOX; al conferencista Pablo Muñoz Iturrieta; a la abogada María Herrera, española avecindada en Estados Unidos, parte de VOX y del Partido Republicano en Florida; a Rojo Edwards, Senador de Chile, cercano a José Antonio Kast; a la escritora española Cristina Seguí; a la Eurodiputada por VOX, Margarita de la Pisa; a Mayra Rodríguez, Ex Directora de Planned Parenthood ahora convertida en activista pro vida; al politólogo regiomontano José Daniel Borrego; al influencer mexicano “Tumbaburross”; a Enrique David Ogaz, abogado e Influencer; a Raúl Tortolero, escritor y conferencista, y al propio Carlos Leal, exlegislador mexicano, y organizador del evento.

“No nos financia ninguna asociación, ni secreta ni visible”, dice Carlos Leal en entrevista con Panam Post. “Ni el Yunque (organización discreta internacional de derecha católica que busca “construir el Reino de Dios en la Tierra”), ni “Házte Oír”, ni empresas como Iberdrola. Todo está financiado por la venta de boletaje, por un servidor, y por algunos empresarios que nos están apoyando. No hay nada secreto, nada qué ocultar, todo está bajo la ley y todo está fiscalizado”, comenta Leal.

“Los expositores nos van a dejar una semilla para que en un futuro podamos cosechar todo lo que hoy estamos haciendo”, asegura Leal. “Yo creo que la derecha va a crecer no solamente en México, sino en toda América Latina, y yo creo que esto es parte de un semillero que se está haciendo para los nuevos cuadros políticos, que van a impactar” aquí y en España, considera.

Respecto a las diferencias ideológicas entre las posturas de derechas de los conferencistas, dice que “lo que nos une es que todos creemos en la vida, en la familia y en las libertades fundamentales. Ya las diferencias podrían ser muy mínimas”, y son válidas porque hasta en una familia las hay. “No somos robots”, señala el organizador.

Respecto de los señalamientos de las izquierdas que identifican a la nueva derecha con la espiritualidad, Carlos Leal dice que “en este congreso no se va a hablar de religión”. Relata que iba a invitar a un ministro de culto, pero no lo hizo para que no se viera asociado el evento a temas religiosos.

El organizador, quien en el pasado ha sido censurado y perseguido por sus ideas conservadoras -incluso se hizo público que fueron a buscarlo para golpearlo en su momento- comenta que hasta ahora no ha recibido el Congreso Iberosfera alguna censura previa, ni del gobierno federal, estatal, ni municipal.

“Todavía quedan algunas entradas, los invitamos a que asistan al evento a Monterrey”, que será en el conocido Auditorio Río 70, dice con entusiasmo. Más información en el sitio web: https://boletopolis.com/es/evento/21293