La Hungría del primer ministro, Víktor Orbán, ha sido ejemplar en la resistencia cultural, en la defensa de la familia y la vida, del patriotismo, frente al profundo globalismo que es impulsado en Europa, ese que impone una agenda de aborto, de ideología de género, de destrucción de la familia natural, del supremacismo LGBT y feminista.

Hungría ha sabido defender sus fronteras y atajar con la ley los flujos migratorios detrás de los que una mano poderosa y adinerada busca usarlos para desestabilizar su economía, una mano que promueve las sociedades y fronteras abiertas, y no tiene empacho en tratar de deconstruir el legado cristiano en todo ese continente, y su historia, para impulsar un nuevo orden mundial.

Tal es el sueño de los progresistas, el del globalismo, que no respeta las características nacionales de cada país, su legado, y trabaja para estandarizar todo: desde el pensamiento y la educación, hasta las leyes y los programas sociales.

PUBLICIDAD

Es el mismo globalismo que llama siempre “ultraderecha”, “extrema derecha”, “nazismo”, “fascismo”, “ultraconservadurismo” a los políticos valientes, sólo por defender la vida desde la concepción, y la familia, la fe, y la propiedad privada.

Hungría en Europa no está sola. Se diría que va de la mano del movimiento MAGA en Estados Unidos, de Polonia, y al mismo tiempo, de Vox en España, de Chega en Portugal, de Fratelli en Italia, de Marine Le Pen en Francia, entre otras expresiones no globalistas que luchan por conservar sus tradiciones y su economía, ante una máquina de izquierda atea que lo homogeniza todo, postrando a Occidente.

En PanAm Post, tuvimos oportunidad de conversar en exclusiva con Zoltán Kovács, quien funge como secretario de Estado para Comunicaciones y Relaciones Internacionales de Hungría, para así conocer de primera mano sus posturas en estos temas tan relevantes:

PUBLICIDAD

El globalismo y el progresismo parecen ser los principales problemas en Europa, y ambas cosas trabajan juntas para destruir la fe, la familia, el matrimonio natural, la heterosexualidad y la propiedad privada. ¿Cómo está trabajando el gobierno del primer ministro Viktor Orbán para combatir eso?

Creo que tienes razón en muchos aspectos. Los progresistas sociales en Europa son básicamente el equivalente de la cultura woke en América del Norte. Y todos sabemos que la cultura woke se trata de destruir todo lo tradicional, todo lo que hemos heredado socialmente, y hasta económicamente, y por supuesto, culturalmente, de nuestro pasado.

Nosotros somos conservadores, demócratas cristianos, y conocemos el valor del legado cultural, histórico, social, y las herencias. Sin tu pasado, sin los elementos históricos de tu vida, tú no eres nada para el presente. Y definitivamente no puedes construir tu futuro. Este es el primer debate ideológico, filosófico entre nosotros y los social-progresistas.

¿Cómo podemos pelear contra el progresismo? Creo que lo primero es defender los valores tradicionales, de los que hemos hablado. Como la familia tradicional, basarnos en la ley natural, poner los elementos naturales por los que la sociedad está trabajando, no sobrepasarlos, no ir contra ellos, no tratar de deshacerte de ellos, porque eso perjudicaría las estructuras sociales y el futuro de la sociedad.

George Soros nació en Hungría, debes conocerlo muy bien. Justo ha reconocido que ha invertido en la promoción del aborto. Está muy molesto porque la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el caso Roe versus Wade. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?

La actitud hacia estos temas acalorados como el aborto u otros problemas sociales es muy diferente en diferentes partes del mundo. Y por un período de tiempo parece ser que Estados Unidos va a ser la fuerza líder si se trata de derechos humanos sociales y derechos básicos de las personas.

Entonces, esta decisión se enfrenta a esa imagen, si lo desea, que ha sido exacerbada por el Sr. Soros, y especialmente las ONG, y las personas que creen en una sociedad abierta.

Tenemos muchos debates con Open Society, con mucho respeto, incluso y relacionados con el respeto a la vida humana. Cómo nos relacionamos con el embarazo y nos relacionamos con la familia tradicional. Debes saber que en Hungría, por la Constitución, el aborto, tienes derecho a ello. Así que este debate en Hungría no está abierto.

Pero nuestra postura es muy simple y muy similar a las decisiones en muchos de los aspectos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y es que respetamos la vida. Y nos gustaría evitar la pérdida de vidas, cambiaremos la dirección de donde viene, porque la clave secreta para el desarrollo y la familia tradicional es, de hecho, tener tantos hijos como sea posible. Entonces, la responsabilidad humana no puede evitarse y esto tiene en cuenta el pleno respeto por la vida humana, y la postura húngara es que es mejor evitar esta intervención o esta interferencia en cualquier individuo, pero eso solo es posible a través de la responsabilidad humana.

Hay un acalorado debate sobre el futuro de la Unión Europea en Europa. Mientras hablamos, de hecho, durante las últimas semanas y meses, hubo una serie de debates, en toda Europa, de hecho, en Hungría organizamos casi un centenar. Y claramente hay diferencias de opinión, especialmente entre los países de Europa del Este y los países de Europa Central, por no decir Hungría. La mayoría en Europa del Este cree que el futuro de la Unión Europea es una especie de integración completa de los Estados Unidos de Europa, de los tradicionales estados territoriales soberanos de Europa de 100 años de antigüedad. Ante eso, los húngaros creen que el futuro de Europa debe permanecer como fue en su pasado. Y esa es la cooperación efectiva y exitosa de los estados miembros soberanos, porque una Unión Europea fuerte solo es posible a través de estados miembros fuertes.

Sabes que la historia de Europa es clave para esto. Todos creemos que hay límites para la integración, porque el pasado heredado, el entorno social, económico, geográfico en el que vivimos, incluso en un pequeño continente como Europa, son tan diferentes, en Hungría, Alemania, España, eso es imposible para integrarse completamente.

La integración debe venir con respecto a las tradiciones locales y nacionales, y los activos locales y nacionales, y se trata de las ventajas o desventajas de las diferentes regiones. Por tanto, este respeto mutuo es la clave del éxito de Europa. Así que este es el esquema básico de las diferencias. Uno es básicamente federalista y ese es un punto de vista de los Estados Unidos de Europa; nuestra visión se basa en una posición nacional y ese es un enfoque soberanista, que desea y busca mantener la soberanía nacional de los estados miembros.