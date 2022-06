Las masacres que han ocurrido en Estados Unidos, como la reciente de Uvalde, Texas, no se deben a que la gente pueda comprar armas en una tienda, o a que las tengan en sus casas. Las armas no matan, matan las personas trastornadas. Así de simple.

Pero si no sufres ningún trastorno de personalidad, no hay problema en que puedas poseer y portar armas. En Estados Unidos esto lo garantiza la famosa Segunda Enmienda. La Constitución.

Mientras los franceses hacían su perniciosa revolución francesa en 1789, anticristiana, antiteológica, herética, de izquierdas, bajo un esquema de imposición de sus “conceptos universales” a rajatabla -pero eso sí, con la guillotina a un lado para los disidentes-, en Estados Unidos se planteaba el derecho a poseer y portar armas, aprobado en 1791. Los gobiernos estatales por fortuna no pueden ir por encima de la Segunda Enmienda.

Miren, no es difícil: al Poder siempre le conviene tener a la gente en la ignorancia, sumergida en el miedo y en la enfermedad, drogada, y zombificada por ideologías venenosas, y sin dinero, sin propiedades, sin religión, sin familia, sin matrimonio, sin hijos, y sin armas.

¿Por qué? Porque son métodos de control social. Dios, la religión, la familia, la educación y la formación en valores cristianos, la ética humanista, la propiedad privada, el amor al grupo familiar y a la patria, son estorbos para el Poder. Por ello busca eliminar todo esto.

De hecho, esta es la agenda globalista, la que en no poco es impulsada por los nuevos supremacismos progresistas: el de la ideología de género, abortista, el feminista, el negro, el indigenista, el eco-animalista y el LGBT.

“En el 2030 no vas a poseer nada y serás feliz”, hemos escuchado de los globalistas. Ahí vienen con toda su carga deconstructiva de los valores tradicionales de Occidente. Usan todos los instrumentos a su alcance para acabar con nuestra auténtica esencia.

Necesitamos entonces tener presentes las 7 defensas que hemos propuesto en nuestro libro “La Contrarrevolución Cultural, frente al marxismo posmoderno”: la defensa de la fe, la vida, la familia, la propiedad privada, la patria, las libertades y los derechos universales.

En cuanto a la defensa de la familia natural, el concepto presupone la legítima defensa. Y a su vez, la legítima defensa supone la posesión y la portación de armas.

En mi enfoque, el derecho a las armas no es un derecho en sí mismo, sino que está subordinado, por supuesto, a un fin superior, que es el derecho a defender a tu familia, la legítima defensa. Para que esto pueda ser algo real, se necesitan herramientas, y entre éstas se hallan las armas.

La principal función del Estado es brindar seguridad a los ciudadanos. En México y en general en Hispanoamérica esto no sucede. En Estados Unidos, las masacres muestran que tampoco es así. Vivimos entonces en una suerte de “Estados fallidos”, pese a que pagamos toda clase de impuestos. Y si se trata de gobiernos de izquierda, aún son más y más impuestos.

Ahora bien, si el Estado no cumple con su principal cometido, o bien planteamos su desaparición, como lo hacen ciertas corrientes de pensamiento, como los anarco capitalistas, o su reducción al mínimo, como lo impulsan los minarquistas, o buscamos que la ciudadanía conserve la capacidad de poder defenderse a sí misma, a sus seres queridos, por sí misma.

Sería un crimen intentar derogar el derecho a la legítima defensa y a la posesión de armas, cuando el Estado no es capaz de brindar seguridad a los ciudadanos de forma eficiente.

El pensamiento conservador, de la vieja escuela, siempre ha desconfiado de algo así como “el Estado”. Que es visto, desde una lógica un tanto de campo, rural, tradicionalista, como un conjunto de burócratas ambiciosos de dinero y poder, que quieren centralizarlo todo. Y eso es absurdo.

Mientras más lejos de uno estén ese tipo de burócratas tradicionales, los políticos de siempre, mejor. Por eso tienen tanto éxito los no-políticos, como Donald Trump, que son anti-establishment, anti-sistema y anti-deep state. Políticos de Washington, apártense de nosotros. Ya saben a quiénes me refiero.

Recién tuvo lugar el aniversario 150 de la fundación de la institución civil más antigua de los Estados Unidos, la National Rifle Association (NRA), que celebró un evento en Houston, al que acudió uno de sus miembros más distinguidos, Donald Trump.

Ahí, claro, lamentó la masacre de Uvalde. Y también que haya habido algunos políticos que como siempre, quisieron sacarle jugo a la tragedia “para aumentar su propio poder y arrebatarnos nuestros derechos constitucionales”, dijo el presidente 45 de los Estados Unidos.

“Necesitamos cambiar drásticamente nuestro enfoque de la salud mental”, dijo Trump. “Todos nosotros debemos unirnos, republicanos y demócratas, en todos los estados y en todos los niveles de gobierno para finalmente fortalecer nuestras escuelas y proteger a nuestros niños. Lo que necesitamos ahora es una revisión de seguridad de arriba a abajo en las escuelas de todo el país”.

Propuso una solución alterna al problema de los asesinatos en las escuelas: una reforma que modificara las instalaciones para que haya sólo una entrada, con detectores de metales y vallas bien construidas. Además, que cada plantel cuente con oficiales armados, y con profesores capacitados que porten armas de forma discreta.

Trump estuvo de acuerdo con la postura del GOP en que la posesión de armas debe ser siempre responsable y que es la mejor defensa ante alguien peligroso y con un arma de fuego.

“En ausencia de un miembro de la policía, no hay nadie que prefiera tener cerca cuando ocurre una crisis, que un miembro de la NRA armado y capacitado por expertos”, señaló Trump. Y tiene razón. Así es.

En su discurso, Trump habló bien de Jack Wilson, un asistente habitual de servicios religiosos que disparó y dio muerte a un asaltante de una iglesia en White Settlement, durante 2019.

Trump invitó a Wilson a tomar la palabra en el estrado y platicar cómo fue posible que portara un arma oculta, tras de que los legisladores de Texas pasaran una ley que avala la portación en los templos, algo en respuesta a un tiroteo de 2017 en una iglesia de Sutherland Springs.

Trump dijo: “Sabemos que, como conservadores de la ley y el orden, no tenemos un objetivo más alto que reducir los delitos violentos en la mayor medida posible”.

Esta es la “mentalidad del rifle”: no es belicista, se trata de la ley y el orden, de la defensa de la familia, y de la legítima defensa.

El propio Trump lo dijo el 6 de enero de 2021: cualquiera que cometa un acto de violencia, queda automáticamente fuera del movimiento MAGA. MAGA es y debe ser un movimiento pacífico.

A la vez, la “mentalidad del rifle” debe ser que, como guerreros, no nos demos por vencidos jamás. Se trata de generar guerreros implacables.

Me gustaría cerrar con estas reflexiones relacionadas con la “mentalidad del rifle”:

“Si te caes y puedes levantarte, levántate. Si te rompiste un tobillo pero puedes avanzar brincando en tu otro pie, avanza. Si tus piernas no funcionan, arrástrate. Si todos tus seres queridos han muerto, llora, y sigue adelante. Cuando todos te han abandonado y estás solo, Dios está contigo y más cerca que nunca. No dejes atrás tus ideales de acero por pequeños placeres superficiales. El dolor te limpia. El llanto te purifica. No dejes de amar. Aunque todos los que una vez te amaron hoy te odien porque no entienden tu lucha, sigue amándolos hasta el final. Cuando nadie te comprende pero desde el corazón sabes que haces lo correcto, sigue avanzando. La lealtad es sagrada. Dios es leal. Nuestra lucha es sagrada. Nunca mientas. Sé transparente. Aprende de las criaturas del Señor. Nunca dejes de orar. Toda tu lucha es para la gloria de Dios. Los hermanos se conocen en la lucha. Nuestra lucha está más allá de las convenciones sociales”.

“Si un ojo te falla, con el otro avanza. Si no puedes ver, escuchando y palpando avanza. Entrégate a esta causa y ofrenda tus trabajos a Dios y al servicio del prójimo. Ora a Dios en la salud para que sientas su cariño y cuidados en la enfermedad. Pide perdón a Dios por tus errores, pero nunca te alejes del Padre, aún pecando sigue amándolo y avanza. La fe es un hacha. El Rosario es nuestro blindaje. María nos ama y protege. El ser humano no tiene un lugar: su lugar es Dios”.