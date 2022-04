Hoy, todos los libertarios, los conservadores, y los liberales clásicos, tendrían que estar protestando unidos. Una ley que busca “regular” la libertad de expresión jamás será útil para reafirmar la democracia. Hillary Clinton está equivocada. Tuiteó este jueves 21 de abril:

“Durante demasiado tiempo, las plataformas tecnológicas han amplificado la desinformación y el extremismo sin rendir cuentas. La UE está preparada para hacer algo al respecto. Insto a nuestros aliados transatlánticos a impulsar la Ley de Servicios Digitales hasta el final y reforzar la democracia mundial antes de que sea demasiado tarde”.

For too long, tech platforms have amplified disinformation and extremism with no accountability. The EU is poised to do something about it.

I urge our transatlantic allies to push the Digital Services Act across the finish line and bolster global democracy before it's too late.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 21, 2022