La revolución woke en Estados Unidos, que tiene una innegable influencia de la revolución cultural china, ha impulsado una persecución contra los conservadores, para descalificarlos, y cancelarlos de la vida pública, violando sus derechos. Estas izquierdas radicales además, muestran su línea maoísta en intentar hacer un gran reseteo del cristianismo, así como de los valores y tradiciones occidentales.

Las empresas de la mainstream media, tanto como las del Big Tech, han cerrado filas con las expresiones más radicales del Partido Demócrata para impulsar una suerte de pensamiento único, con una agenda progresista que promueve el globalismo, el aborto, y los supremacismos feminista, LGBT y negro.

Frente a este contexto, la gran mayoría de los 60 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, siendo cristianos y con valores de familia, y muchos habiendo huido del socialismo –Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil de Lula Da Silva-, no se sienten representados en los enfoques de las coberturas mediáticas dominantes.

Así, surgió hace poco GETTR, de Jason Miller, estratega de Donald Trump en la Casa Blanca, una nueva red social que no cancela ni impone criterios, que valora la libertad de expresión.

También está por aparecer Truth Social, nueva red social del presidente 45 de los Estados Unidos. Ambas, excelentes opciones que significan oxígeno para al menos 75 millones de votantes de Trump, y muchos millones más, que no son socialistas, ni comulgan con ninguna izquierda.

Pero hacía falta que surgieran también medios con radio y televisión, con programaciones continuas, conservadores, para un gran público hispano. Para llenar este espacio, nace ahora “Americano Media”, conformado por un equipo de personas con principios rectores cercanos al conservadurismo.

Ellos se presentan a sí mismos de esta manera: “Americano Media nace para ser el medio informativo número uno en español en EE.UU. y en todos los países en los que lleve a cabo sus operaciones. Se trata de un medio hispano cuya misión es informar a los más de 500 millones de hispanohablantes que existen en la actualidad, siendo el español el segundo idioma más hablado del mundo”.

Se proponen “educar y empoderar a la comunidad hispana de manera que esta sea capaz de participar de una forma más efectiva en la vida civil y política en sus países de origen o de residencia”. Y sobre todo, es de apreciarse que afirmen defender “los valores y principios que forjaron la Hispanidad”.

Iván Garcia-Hidalgo es el CEO y fundador de Americano, un empresario y ejecutivo de negocios con trayectoria destacada en los medios de comunicación. María Herrera Mellado es fundadora también y funge como jefa del área legal. Es una brillante y guapa abogada española radicada en Estados Unidos, defensora de la hispanidad, y consultora gobiernos y políticos en Iberoamérica.

Forman también parte del equipo Jorge L. Arrizurieta, Michael Caputo, John “Wolf” Wagner, Willie A. Lora y Jeffrey Hayzlett.

Americano tiene su sede internacional en Miami, pero al mismo tiempo es producido en muchos rincones de la Iberosfera. Se puede escuchar en la mayoría de los países en el mundo, gracias a la radio satelital y al internet.

Entre sus principales colaboradores está el gran Fernando Londoño, quien fuera Ministro del Interior y Justicia en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y todo un referente del conservadurismo en Colombia, quien está al frente del segmento “La Hora de la verdad”.

María Herrera Mellado tiene un programa de la mano de José Aristimuño, titulado “La política”. Habrá una sección llamada “Amanecer con Dios”, dirigida por el Padre Roylan Recio-Mirabent, con el fin de “recuperar los valores tradicionales y conservadores de nuestra cultura”.

Herrera Mellado me comenta: “Americano es el primer medio conservador que nace en Estados Unidos, a nivel nacional y con sede también en países de Iberoamérica que pretende dar la batalla cultural, política, histórica y sobre todo informar, lugar contra la desinformación”.

Ella considera que “ahora mismo en EU no existe ningún medio conservador a nivel nacional. El caso de Telemundo y de Univisión tiene a los hispanos muy enfadados; somos más des de 60.5 millones de hispanohablantes y una gran parte no nos sentimos representados, con la propaganda que define la línea de esas cadenas y por eso ha nacido este nuevo medio alternativo, con sede en Miami, con periodistas, talentos, y analistas internacionales, desde España, Portugal, hasta Argentina y EU. Vamos a salir en Canal 153 de la radio satelital SiriusXM, y por todo el internet”.

Americano Media representa una opción que no va a poder ser censurada, ya que sus transmisiones no dependen de los caprichos de los oligarcas del Big Tech, ni de sus “normas comunitarias”, que no son otra cosa sino pensamiento único metaconstitucional.

Un medio libre, que no está enganchado al globalismo progresista, a la revolución woke. Es un gran respiro, un descanso, un remanso de esperanza para nuestra gente y nuestros auténticos valores. Un medio “awake, not woke”.

Enhorabuena.