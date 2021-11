Gabriel Boric está “muy perdido” porque el hecho de impulsar un proyecto político que no cree en la libertad, que no cree en la democracia, que justifica la violencia, que se funda sobre el odio, es una cuestión que no conecta con lo más básico del espíritu humano. No conecta con las bondades más fundamentales que deberíamos perseguir todas las personas. Así es descrito el candidato de la ultraizquierda a la presidencia de Chile, por el diputado electo Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, fundado por José Antonio Kast.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país sudamericano se efectuará el 19 de diciembre próximo. Sánchez tomará protesta hasta marzo de 2022. Será un legislador emanado de las filas del Partido Republicano de Chile, cuya jurisdicción es el distrito 7, la quinta región, de Valparaíso.

Nacido el 4 de octubre de 1988, Luis Fernando Sánchez es católico militante y activista. Estudió derecho y tuvo una participación muy importante en la defensa de las iglesias que estaban siendo atacadas por los marxistas posmodernos, e incluso quemadas, durante el estallido social de 2019.

Respecto a Boric, Sánchez remata, en entrevista con Panam Post, que el dirigente ultraizquierdista “tiene un discurso de odio, antidemocrático y que finalmente no le aporta un bien al país”.

Cercano a José Antonio Kast, en contraste, opina de él al haber convivido en su entorno desde al menos una década atrás:

“He tenido la suerte de conocerlo desde que yo era muy joven, cuando entré en política hace más de 10 años. Es una persona ejemplar, que tiene un compromiso desde lo más básico con la lucha por la democracia, por la libertad, y lo hace con un compromiso absoluto. La situación que estamos viendo hoy en día de ideas extremas, de odio político, donde se persigue a cualquiera que diga las verdades más básicas, él se ha atrevido a dar la lucha por completo. Una persona que está casado, con hijos. Todos los que somos padres de familia sabemos lo que significa eso. Tanto sufrimiento que a veces trae, tantos ataques que recibe, pero él siempre trae una sonrisa”.

“Nos estamos jugando la libertad frente al comunismo. Tenemos que construir una unidad bastante amplia de quienes creemos en la democracia, en los derechos humanos y en la libertad y dar la batalla para defender nuestro país. Porque aquí es el bienestar, el sustento y la vía tranquila de miles de familias lo que está en juego”, señala Sánchez.

“Con un gobierno de Gabriel Boric no hay ninguna esperanza de que nuestra democracia siga vida”.

A raíz de la elección de este 21 de noviembre, la Cámara de diputados estará compuesta así: 53 legisladores de Chile Podemos + (25 RN, 23 UDI, 4 Evópoli, 1 PRI), 37 legisladores de ultraizquierdista de Apruebo Dignidad (12 del Partido Comunista, nueve Convergencia Social, ocho de Revolución Democrática, seis Comunes, y dos FREVS); 36 de Nuevo Pacto Social (14 PS, 8 DC, 6 PPD, 4 PL, y 4 PR), 15 del Frente Social Cristiano, siete del Partido de la Gente y seis independientes. Serán un total de 73 diputados de oposición, 68 oficialistas y 14 aún sin definirse, desconociéndose cuál será el sentido de su voto.

La nueva composición de la Cámara de Senadores Alta consistirá ahora en 23 legisladores de las filas del oficialismo, 22 opositores, y 5 independientes (2 de ellos, de derecha). 12 senadores son Chile Podemos +, ocho de Nuevo Pacto Social, cuatro de la ultraizquierda de Apruebo Dignidad, dos independientes y uno del Frente Social Cristiano. Hay cambio en nueve regiones: Antofagasta, Biobío, Coquimbo, Los Lagos, Los Ríos, Magallanes, Metropolitana, Ñuble y O’Higgins.