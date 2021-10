Las embestidas del marxismo posmoderno afectan a mujeres y hombres por igual en todo Occidente y España no es la excepción. El supremacismo feminista, que no defiende a mujer alguna, sino solo a las militantes de su propio movimiento, pero sí ataca a las mujeres que no piensan como ellas, y no se diga a los hombres -con calumnias, destruyendo su buen nombre aún sin pruebas-, encuentra sin embargo una fuerte adversaria en Carla Toscano, diputada de Vox por Madrid, España.

“La ideología de género es la esencia del mal y la destrucción del hombre”, dice Carla Toscano de Balbín, quien se ha hecho muy conocida por tener puntos de vista críticos contra un feminismo pernicioso, así como por defender a la vida y a la familia natural.

Es portavoz en la Comisión de Violencia de Género y se ha distinguido por un gran arrastre entre el público conservador, que le da la razón y aprecia su lucha por los valores fundacionales de Occidente: la familia, la libertad, el patriotismo.

Abogada, nació en Madrid y ha sido diputada en las Legislaturas XIII, y XIV. Cuenta con un Máster en Lingüística Aplicada a la enseñanza del español y es Especialista en Ayuda Humanitaria.

En una entrevista exclusiva con Panam Post, Toscano indicó que el feminismo actual es una ideología totalitaria, que quiere imponerse a todos los ciudadanos y tiene un carácter de «dictadura global» que se basa mucho en lo que también tiene como regla el marxismo que es el enfrentamiento entre grupos sociales. En este caso que enfrenta a hombres y mujeres, así como también lo hace entre mujeres sigan dicha corriente contra féminas que difieran de estos pensamientos.

Parte de sus declaraciones se presentan a continuación: