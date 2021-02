El proceso de vacunación en América Latina sin duda se sostiene, y más en los países del eje latinoamericanista rojo, encabezados ahora por el mexicano AMLO, en la bio-política, en las políticas de salud humanitaria, del “poder suave” ejercido por Rusia y China.

El “poder suave” (concepto geopolítico acuñado por el norteamericano Joseph Nye) empleado por la Rusia del Zar Vladimir Putin, como el de China, del Emperador Xi Jinping, son formas de conquista blandas. Es decir, no se dan por la vía del armamentismo, de lo militar, sino de lo diplomático, humanitario, y cultural. Inteligentes ambos líderes.

El poder suave de la vacunación significa dos cosas por parte de Rusia y China, las potencias que más distribuyen sus dosis: la salvación de morir por COVID-19 y la reactivación económica. Dos temas de altísima prioridad. No hay mandatarios que no sucumban a estas ayudas. Así se ganan las guerras ahora. Con este tipo de apoyos vitales, que pueden hacen permanecer —o caer— a los presidentes de sus tronos.

Una pregunta: ¿Y Joe Biden con qué ayuda a los latinoamericanos a los que pedirá sin duda su voto en las intermedias de 2022?

Argentina y Bolivia, fueron los primeros en aplicar la Sputnik V. Pero ya está llegando también a México, Venezuela, Nicaragua, Paraguay, Colombia, y Panamá.

Fuera de América, la vacuna rusa se distribuye en países aliados de Putin, como Irán, Hungría y Serbia. Y está en Egipto, Corea del Sur, India, Nepal, Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán y Argelia. Según datos de la propia Sputnik, la vacuna ya está en más de 35 países, incluyendo en Norte y Sudamérica, Medio Oriente, Europa, Asía y África. La conquista del mundo va en serio.

Por su parte, China está distribuyendo su vacuna CanSino en México, así como también tiene tratos con Brasil y Chile. Fuera de América Latina, Sinovac, otra vacuna de ese país, está en varias naciones de Asia, incluyendo Singapur, Malasia, Filipinas, e Indonesia. Baréin, y los Emiratos Árabes Unidos la aprobaron ya, y Turquía la aprobó recientemente, pero por ahora sólo para uso de emergencia.

Hasta ahora, va ganando Rusia la conquista de América Latina, con brillantes jugadas de poder suave de Vladimir Putin y su Sputnik V.

Calvario en México para adultos mayores

La vacunación en México es un calvario para los adultos mayores que se supone deberían estar siendo vacunados en gran escala. A los pocos que se les vacuna, por alcaldías, a ritmo desesperantemente lento, que muestra incapacidad operativa del gobierno izquierdista, se les hace además hacer filas de muchas horas. Y de kilómetros, como la que ocurrió en Nuevo León.

Hay quienes desde la noche previa están formados en la espera. Y hay otros a los que se les ha dicho que regresen otro día, o bien, que se tenían que haber registrado en una página web. No hay consideraciones para con ellos.

Todo esto, por supuesto, viola los derechos humanos. El derecho humano a la salud implica que el Estado debe garantizar el acceso a la vacuna a todos, pero sin poner condiciones.

Y menos, si son delirantes, como pedir a muchos abuelitos que no pueden ni caminar, estar batallando para ingresar a un dominio web del gobierno, que nunca ha funcionado.

Hay muchas denuncias en redes sociales de cómo los operadores de Morena, que ahora se llaman “siervos” de la Nación y cobran en el gobierno, están visitando casa por casa, con propaganda sobre las acciones oficiales.

Muchos ya fueron vacunados, eso sí (fuera del programa que consideró a personal médico para una primera etapa y en la segunda a los a mayores de edad), para que hagan campaña electorera sin temor al Covid-19, y como también meten su nariz en la vacunación, han pedido copias de la credencial de elector (INE), y toman foto de los vacunados.

Que los operadores del partido en el poder, la estructura electoral de Morena, repartan apoyos de programas sociales, y además ahora participen en la vacunación, hagan propaganda y recaben datos personales, es inaceptable, antidemocrático.

Aún hay muchos médicos y enfermeras que no han sido vacunados. La mayoría trabaja en empresas privadas, no en el sector público, al que, una vez más de forma anormal, se le da prioridad. Así opera el populismo. Y eso no es todo.

Este viernes 26 de febrero el Washington Post publicó una crítica al gobierno de AMLO: se está aplicando para vacunar un criterio que suena muy bonito, muy políticamente correcto, y que de paso es el mismo que su lema de campaña: “primero los pobres”. Sólo que esto no es lo que aconsejan los expertos en medicina, en el control de la pandemia.

¿Vacunando primero a los pobres? ¿Por qué debería ser así? ¿Las amplias clases medias y los adinerados, no tienen acaso también derechos humanos?

¿Se controla más rápido la pandemia, evitando más contagios y muertes, si se vacuna a la gente según su condición socio-económica? Obviamente, no.

Todos tenemos los mismos derechos, parejo, seamos indígenas, negros, blancos o amarillos, pobres o ricos, católicos, cristianos, judíos, hinduistas, budistas, islamistas, o ateos, de derecha o de izquierda, gays o heterosexuales.

Nadie puede «ir primero» de acuerdo a un criterio electorero, en la vacunación. Eso es un error y es también ilegal. Los expertos no aconsejan esto como estrategia. Es un error causado por ideología roja de AMLO y su 4T. Un error más que pone por encima la política ideológica a los derechos humanos.

Por cierto, los países, mientras más socialistas, más fracasan en la vacunación. No nos engañemos. Basta echar un vistazo al socialismo trash, de Cuba y Nicaragua, países cuyos gobiernos no han vacunado a nadie. De plano.

Ni veo a nadie tampoco emigrando a esos ‘paraísos» revolucionarios. No hay nadie que abandone EU, Canadá o Inglaterra, para vivir mejor en esos lugares rojos.

Otro “paraíso”, Venezuela, no ofrece datos disponibles de su vacunación. Según Maduro empezó a vacunar el 18 de febrero. Con la Sputnik V.

Bolivia, otro reino bolivariano, ahora con el amigo de Evo Morales, Luis Arce, al frente, comenzó su vacunación el 29 de enero de 2021. Reportan sólo 10,167 dosis aplicadas en total. Su porcentaje está aún por debajo de 0,1 dosis por cada 100.

En México comenzó en teoría la vacunación el pasado 24 de diciembre de 2020. Al día de hoy (según datos de Our World in Data, y la ONS), habría sólo 2, 088, 813 dosis aplicadas. Esto es, 1,62 dosis aplicadas por cada 100 personas. Un porcentaje penoso, muy bajo, que revela la ineficacia para inmunizar a la gente, que sigue muriendo por Covid-19. Ya nada más les faltan, 124 millones de personas.

En México se están aplicando las vacunas producidas por las farmacéuticas Oxford/AstraZeneca (que deben ser 2 dosis), y la Pfizer/BioNTech (2 dosis).

Muy diferente y ejemplar el caso de Brasil, que comenzó la vacunación el 18 de enero de 2021. Llevan ya 7,799, 000 dosis aplicadas en total. Mucho mejor que todos los vecinos latinoamericanos. Gracias a Jair Bolsonaro y su eficaz operación. 3,67 dosis aplicadas por cada 100 personas. En este país se aplican la Oxford/AstraZeneca (2 dosis), y la CoronaVac (Sinovac) (2 dosis).

Chile comenzó su vacunación justo el mismo día que la de México, pero llevan ya 3,207,932 dosis aplicadas en total. Esto es, 16,78 dosis aplicadas por cada 100 personas. Ahí se están aplicando la Pfizer/BioNTech (2 dosis) y la Sinovac (2 dosis).

Estados Unidos, por su parte, comenzó a vacunar el 14 de diciembre de 2020. Llevan ya 68.274.117 dosis aplicadas en total. El esquema es muy distinto, porque ahí sí participan muy activamente los gobiernos estatales y sobre todo las empresas privadas.

Esa dinámica ha agilizado el proceso a pasos agigantados, apenas a la medida de lo necesario en estos apremios sanitarios. En Estados Unidos, no es como en México, que una punta de operadores electoreros del gobierno están metidos en la vacunación. No hay un monopolio asistencialista de la vacuna.

La vacuna en Estados Unidos se está aplicando en: Walmart, Costco, H-E-B, Walgreens, CVS Pharmacy, Rite Aid, The Kroger, Publix Super Markets, Wholesale Corp, Albertsons Companies, Hy-Vee, Southeastern Grocers, Managed Health Care Associates, entre al menos otros 10 lugares más.

En este país se aplican 20,63 dosis por cada 100 personas. De las marcas Moderna (2 dosis), y Pfizer/BioNTech (2 dosis).

En Argentina, donde gobierna Alberto Fernández -otro socialista del eje rojo latinoamericanista capitaneado por AMLO-, la vacunación inició el 29 de diciembre de 2020. Se han aplicado ya 829.832 dosis, en total. Y se han puesto 1,84 dosis por cada 100 personas, de la marca Sputnik V.

La guerra geopolítica se juega hoy con el poder blanco de Nyer, y con el biopoder de políticas públicas que inciden en el cuerpo, anunciado por Michel Foucault.

En especial la lucha ocurre en el escenario de México y América Latina, por su relevancia geoestratégica en relación a Estados Unidos.

Pero en esta batalla de poder suave sobre América Latina, Rusia lleva la delantera a China, pues ha penetrado muchos más países y su vacuna tiene mayor efectividad que las del Dragón Rojo. La Sputnik V es 91.6 % efectiva, según estudios de The Lancet. Contra un 65.7 % de la CanSino, y sólo un 50.4 % de la Sinovac.