Estos días de Semana Santa, estoy disfrutando disfrutado de un viaje interior, meditando, rezando y contemplando las procesiones por 13 TV y la televisión autonómica aragonesa, agradeciendo a ambas el gran esfuerzo realizado.

Gracias a ellos, las personas enfermas, impedidas o, simplemente mayores, con dificultades de movilidad, etc., hemos podido acercarnos a la Pasión, muerte y Resurrección de Jesucristo.

Y, una vez más, me pregunto qué es la Semana Santa, si una celebración religiosa, una tradición, cultura…

Creo que no hay una visión única, y para muchos de los asistentes, y televidentes es, seguramente, las tres cosas.

Pero hay algo que no alcanzo a entender, y es que ¿cómo es posible que personas católicas, que defienden la fe, su fe, nuestra fe, luego voten a partidos de izquierdas, firmes defensores de que la mejor iglesia es la que arde…?

Qué nos sucede a los españoles, ¿somos tontos, o sólo lo parecemos…?

Y, de cualquier forma, creo que una gran parte de la culpa es de los señores obispos, que cuando llegan las elecciones, se ponen de soslayo, y son incapaces, con su gran cobardía y pasividad, de orientar debidamente el voto de los católicos.

No me refiero a decirles a qué partido o partidos deben votar, pues todos creemos en el libre albedrio, sino, simplemente, explicarles que partidos son incompatibles con la religión católica y la Iglesia, nuestras creencias, que defienden el aborto y la eutanasia, etc.

¿Tan difícil sería que la jerarquía religiosa cumpliera con su deber…?

Claro que, en el caso de nuestra Patria, y visto lo sucedido con el Valle de los Caídos, eso no solo es difícil, es que es imposible.

Por eso no pondré la X en la declaración de la renta.

No la merecen.

Y no quiero decir que no vaya a cumplir con el mandato evangélico de ayudar a los demás. Lo haré igualmente, con personas que sé están en situación de necesidad, y a las que, a Dios gracias, puedo y voy a ayudar.