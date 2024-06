Ayer mi suegra cumplió 90 años, y para celebrar el evento, y dar gracias a Dios por esa larga vida, todos sus hijos y nietos, menos uno, que está en el extranjero de Erasmus, fuimos a almorzar a un buen restaurante –yo soy más del menú del día-, donde comimos opíparamente.

En la mesa de al lado había un montón de personas del PSOE, todos con el cartelito colgado del cuello, para que quedara claro quién era su amo, supongo serían interventores y apoderados.

E imagino pagaría el partido, pues si sacrificas todo un día de tu vida al partido, ¡qué menos que te pague una buena comida!

Por lo noche vi y oí algo de los resultados electorales, pero nada definitivo, y cada medio los presentaba según sus amos…

¡Y en que en la España actual, muchas personas quieren ser borregos, pero, eso sí, bien alimentados!

Me acosté pensando que lo peor estaba por llegar (soy pesimista, por naturaleza), como así ha sido.

El PP de Feijóo y los chanquetes que le rodean, no ha conseguido despegar, ni lo hará nunca.

A Feijóo le falta rasmia, como decimos los aragoneses, es decir, empuje, ganas de ganar, tirón, o como quieran ustedes llamarlo.

También es posible que le sobre cobardía.

Copio algunas de sus frases célebres, que recuerdo de memoria:

“No es mi estilo llamar a declarar a la familia del presidente, pero igual lo tenemos que hacer, si Sánchez no da explicaciones”.

Por supuesto, ni Sánchez ha dado explicaciones suficientes y razonables, ni le han llamado a declarar a comisión de investigación alguna.

Pero él sigue fiel a su estilo. O a su falta de estilo:

“Vamos a estudiar si presentamos una moción de censura, si se dan las circunstancias para ello”.

Pero, no han presentado moción de censura alguna, y cuando la presentó Vox, votaron en contra o se abstuvieron (no lo recuerdo con certeza), que para el caso, es lo mismo.

En otras palabras, Feijóo ejerce una oposición que no es realmente oposición, sino colaboración con Sánchez y el PSOE.

¡Debería cobrar un sueldo del gobierno como jefe de la leal y sumisa oposición, con derecho a coche oficial, y a tomar café con el amo un día a la semana.

Con toda la corrupción que los españoles estamos viendo, gracias a los diarios digitales, por cierto, y a alguno en soporte papel, pero los menos, ¿alguien cree que Feijóo será capaz de mejorar esos tristes resultados, con esta victoria pírrica…?

Yo, no.

Pero él, y sus chanquetes de verano azul, están contentos.

“Gracias” a ellos, Luis Pérez –conocido como Alvise-, le ha arrebatado tres eurodiputados a Vox.

“No pasarán”, piensa el no líder, pero no sabe si los de Vox o los socialistas, que no cabe duda le contestarán: ¡Pero ya hemos pasado!

Gracias Feijóo, por nada…