He intentado esperar unos días, para tranquilizarme y escribir con más moderación, pero me ha sido imposible.

No quiero ser cómplice o encubridor del golpe de Estado que se ha perpetrado contra la Constitución y los Jueces.

En definitiva, contra el Estado de Derecho.

Y, también como la monarquía, aunque estoy seguro de que Felipe VI firmará lo que le pongan encima de la mesa, hasta su abdicación, llegado el caso. (Que llegará, y pronto).

Pedro Sánchez ha descubierto sus cartas, pasado por encima de la Constitución, empeñado en seguir en La Moncloa, al precio que sea…

Ahora se siente débil, sabe que está acorralada, y como animal político que es, huele el peligro, y sus reacciones son siempre imprevisibles.

De cualquier forma, creo que hasta las elecciones al Parlamento europeo, el próximo día 9, no hará nada.

Y después, los poderes invisibles, que todos conocemos, decidirán, y él, solamente ejecutará.

Pero ha quedado claro que ya no preside un partido, sino una jauría de delincuentes políticos, separatistas y etarras, todos ellos igual de criminales que su banda…

Su desgobierno se ha caracterizado por varias notas básicas, el nepotismo, la corrupción y la incompetente.

A partir de ahora hay que sumar la traición y el golpismo anticonstitucional.

En definitiva, quiere ser un tirano, y no digo dictador, porque dictador ya lo es desde 2018, que ha hecho siempre lo que le ha salido de los cataplines.

A los que somos católicos, y por lo tanto tenemos esperanza, solo nos queda rezar, organizarnos como sociedad civil (a Dios rogando, pero con el mazo dando), y confiar en los muy dignos Jueces españoles.

Y, por supuesto, apoyarles en todas las decisiones que adopten, pues fuera del Derecho solo impera la barbarie, y la “ley” del más fuerte.

No digo la Fiscalía, como institución, pues ya sabemos de qué pie cojea, pero sí en algunos fiscales de categoría, que aman el Derecho y la Justicia, y estoy seguro cumplirán con su deber.