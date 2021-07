Pensaba que ya lo había visto todo, pero está visto que no…

Vivo en un país, antes llamado España, donde hay un presidente del gobierno que no gobierna, pues pasa de todo, ya que él lo que quiere es ser “rey de las Españas”, o más bien ex Españas, o presidente de la república… de su casa.

Y que veranea (lo primero es lo primero) en la residencia real de La Mareta, mientras que él que dice ser rey, supongo se irá a un hotel, a un apartamento de alquiler, o a su futura residencia en algún país extranjero, que supongo ya tendrá comprada. ¡Y presiento que hasta tiene las maletas hechas!

Las autonomías, más bien autonosuyas, en acertada expresión de Vizcaíno Casas, se han convertido en pequeñas “repúblicas”, donde los sátrapas o jefes de las taifas correspondientes, hacen de su capa un sayo, mientras el presidente de España pasa de todo…

Pero, eso sí, ahora quiere arreglar el mundo, visto que es incapaz de solucionar ningún problema nacional, y se dedica a viajar por el exterior, siendo recibido con honores, cuando no el recochineo general, pues la práctica totalidad de los mandatarios ya le han tomado la medida, la escasa medida que tiene, pues es tan tonto como alto.

Tenemos unos 3000 militares desplegados en una veintena de países, casi desconocidos para muchos de nosotros, y sin ninguna relación histórica, política, etc., que lo justifique, actuando como “tonton macoutes” del NOM, nuevo orden mundial, mientras somos incapaces de defender la integridad territorial de España, permitiendo invasiones continuas en Ceuta y Melilla, donde no utilizamos a nuestras tropas para dar cumplimiento al artículo 8 de la Constitución…

Tampoco tenemos fuerzas desplegadas en la MINURSO, en el Sáhara Occidental, dónde sí existe una indudable responsabilidad histórica.

Se produce un simulacro de invasión rusa en uno de esos países que muchos no sabemos ni ubicar en el mapa, dónde nuestro todavía presidente daba una rueda de prensa, hablando de lo divino y de lo humano, y huye como un conejo asustado ante el temor a un ataque ruso. ¡Putin todavía se debe de estar descojonando!

Es la hora de los enanos, como diría José Antonio, y La Línea quiere ser una ciudad autónoma. Y Cartagena provincia, como lo fue antaño.

Y en Aragón, para no ser menos, Calatayud y Alcañiz también aspiran a ser nuevas provincias, pues lo fueron en la antigüedad.

El alcalde de Alcañiz, “socialisto”, por supuesto, contrata a un imbécil para que haga un monólogo, cobrando más de ocho mil euros por ello, y como guinda final, enseñe su pene al respetable… ¡Será por dinero!

Vemos la existencia de dos gobiernos que coexisten, y en un decir, pues las declaraciones, en ocasiones deposiciones, de los ministros de Unidas Podemos, son rápidamente desmentidos por otros de los ministros de la PSOE, o por el propio presidente del gobierno…

Pero hemos pasado de 13 a 17 ministerios, y después a 23, y al paso que vamos, pronto serán más de 30… ¿Será por dinero, repito?

En definitiva, España se va a la mierda, y el que no lo vea así, tiene que ir al oculista con la máxima urgencia.

No sólo no paramos la pandemia, llamada también plandemia, sino que parece que el propio gobierno es el primer interesado en seguir asustando a la población, arruinando la economía productiva, el turismo, la hostelería, etc., para que al final todos acabemos siendo un país de parados y subsidiados.

Ya lo dice un amigo mío: en pocos años, en España no habrá más que jubilados, funcionarios, camareros y putas. (Y a este paso, los camareros se van a tener que reconvertir en parados o putos…).

En definitiva, La Mareta espera al presidente, con sus familiares y amiguetes, todos invitados, y disfrutando de la buena vida, por cuenta nuestra, mientras que a la mayoría de los españoles nos cuesta cada vez más llegar a final de mes.

En fin, ¡disfruten de lo votado, lo malo es que lo disfrutamos todos, hasta los que les hemos botado!