El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se enfrentó a la comisión del Senado por el caso Koldo y dijo que «el PSOE tiene una financiación absolutamente limpia». Admitió haber recibido pagos en efectivo, pero siempre por debajo de 1.000 euros y con fines de liquidación de gastos, asegurando que fueron hechos “anecdóticos” y legales.

Durante su comparecencia, Sánchez, quien también ocupa el puesto de secretario general del partido, reiteró que en su facción política no existen sobresueldos, marcando distancia del PP, al que acusó de ocultar remuneraciones no declaradas. Asimismo, el mandatario Subrayó que el 74 % de los ingresos del PSOE proviene de fondos públicos y el 25 % de cuotas de afiliados y aportes de cargos.

De acuerdo con lo descrito con The Objective, la sesión fue bronca, con interrupciones y reproches de los senadores. Sánchez calificó la comisión de “circo”, lo que generó enfrentamientos con el presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), y otros portavoces, quienes le recriminaron sus 20 meses de ausencia en el Senado.

Pese a la defensa de Sánchez, el juez Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo, y la UCO de la Guardia Civil detectaron indicios de una caja b en el PSOE. Los informes revelan desajustes entre los pagos declarados y conversaciones de los asesores de José Luis Ábalos. Se sospecha que el sistema de pagos en efectivo podría haber facilitado blanqueo de capitales. La UCO estima que Ábalos y Koldo García recibieron 32.000 euros en metálico no registrados oficialmente.

El PSOE entregó documentación en la que reconoce haber dado 127.096 euros en efectivo a colaboradores de Ábalos y haber retirado 940.388 euros entre 2017 y 2024 para liquidaciones de gasto. Sánchez justificó el uso de metálico como práctica común en España, siempre respaldada por justificantes. También negó el uso de términos en clave como “chistorras” o “lechugas”, empleados por la trama para referirse a billetes de 500 y 100 euros.

Sánchez sostuvo que desconocía las irregularidades de su exministro y que lo cesó por razones de gestión tras la pandemia. El expresidente del PSOE Mariano Moreno había advertido sobre los elevados gastos de Ábalos, de hasta 9.000 euros mensuales. Según Sánchez, el partido actuó con contundencia, reforzando los códigos éticos y adoptando una política de “tolerancia cero con la corrupción”.

Finalmente, Sánchez rechazó cualquier vínculo de su esposa con el rescate de Air Europa por 475 millones, recordando que la UCO descartó irregularidades y que la denuncia del PP ante la Oficina de Conflictos de Intereses fue desestimada.