El senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho participarán este domingo en una consulta para definir quién de los dos será el aspirante presidencial en 2026 del oficialista Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que en 2022 llevó al presidente Gustavo Petro al poder.

El ganador de esta consulta, que en las últimas semanas ha estado marcada por varias disputas jurídicas y renuncias, participará en marzo próximo en otra de carácter interpartidista del Frente Amplio con el fin de llegar a la primera vuelta presidencial con un único candidato de izquierda.

Iván Cepeda, filósofo y político de 63 años, ha sido facilitador del proceso de paz entre el Gobierno y la narcoguerrilla de las FARC en el acuerdo de 2016, copresidente de la Comisión de Paz del Senado y miembro de la delegación negociadora del Gobierno con la narcoguerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El mayor logro de Cepeda para la izquierda ha sido enfrentar al expresidente Álvaro Uribe y conseguir que fuera condenado en primera instancia por un caso de supuesto soborno. Sin embargo, esta semana fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, lo que, en cierta manera, puede desinflar el carácter de «héroe» que había ganado el senador dentro del antiuribismo.

Por su parte, Carolina Corcho, que nació en Medellín en 1983, es médica y psiquiatra, reconocida en la izquierda por impulsar la reforma a la salude de Gustavo Petro, que no ha traído más que caos a un sistema sanitario que era considerado uno de los mejores de Latinoamérica, tal como se evidenció con el manejo de la pandemia del Covid-19 durante el gobierno del presidente Iván Duque.

Corcho fue ministra de Salud entre agosto de 2022 y abril de 2023, en los primeros meses del Gobierno de Petro. En ese rol, estuvo rodeada de intensos debates y fue un referente tanto de apoyo como de crítica a la reforma a la salud, una de las banderas del actual mandatario.

Lo que está en juego

Además de elegir el precandidato presidencial, la jornada de este domingo servirá para definir el orden de las listas del Pacto Histórico para el Senado y la Cámara de Representantes.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.

Tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil (que organiza las elecciones) como el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de supervisar a los partidos y campañas, fijaron el 26 de octubre como una fecha de consulta para todas las agrupaciones políticas.

Sin embargo, la única que irá a las urnas este domingo será la del Pacto Histórico, del que hacen parte los partidos de extrema izquierda Unión Patriótica, Colombia Humana, Partido Progresista, Partido Comunista Colombiano y el Polo Democrático Alternativo (PDA).

Iván Cepeda y Carolina Corcho van avalados por el Pacto Histórico. Los otros partidos renunciaron a participar en la consulta.

Inicialmente, en la contienda de esta consulta estaban figuras de la izquierda y también aliadas de Petro, como las senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez; las exministras Gloria Inés Ramírez y Susana Muhamad; el exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar y el líder social Alí Bantú Ashanti.

También el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Pero él, al igual que los arriba mencionados, abandonó la carrera argumentando diferentes razones, entre ellas la posibilidad de que no pudiera, en caso de ganar, participar en la interpartidista de marzo.

Los resultados del domingo tienen efectos jurídicos porque el ganador será el precandidato presidencial de los partidos que participaron en la consulta y el perdedor no podrá inscribirse después por otro partido, lo que podía dejar fuera de juego a Daniel Quintero en caso de perder, razón por la cual fue el último en retirarse, ya que no lo hizo para apoyar a alguno de los dos aspirantes que quedan en la contienda, como sí lo hizo Pizarro, por ejemplo, sino para incorporarse en la carrera presidencial más adelante, como él mismo admitió.

En la cita para elegir al precandidato del Pacto Histórico participará el presidente Petro y podrán votar todos los colombianos que estén habilitados en el censo electoral, unos 39 millones de personas, sin necesidad de ser militante o afiliado al partido.

Para facilitar la participación ciudadana, la Registraduría Nacional habilitó más de 20.000 mesas en todo el país. Aunque habrá menos mesas que en elecciones presidenciales, legislativas o locales, se garantiza que los ciudadanos puedan votar en su colegio habitual.

