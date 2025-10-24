<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

El abogado Alejandro Fargosi, cabeza de lista de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que encara las elecciones “con energías plenas” y consideró un “honor enorme” haber sido propuesto por el presidente de Argentina, Javier Milei. En entrevista con el PanAm Post, definió la campaña como “larga y en algunos casos sucia”, marcada por ataques personales y operaciones mediáticas.

“Hemos querido discutir ideas y proyectos, pero la oposición sólo sabe ofender o intentar ensuciar al candidato que creen que les va a ganar”, señaló.

Fargosi desmintió los rumores sobre una supuesta expulsión de un colegio de abogados. Explicó que renunció voluntariamente al colegio privado de la Ciudad de Buenos Aires por desacuerdos con su conducción. También aclaró su rol en el concurso 140 del Consejo de la Magistratura, que en 2011 permitió normalizar vacantes judiciales en Comodoro Py y limitar el poder del fallecido juez Norberto Oyarbide.

“Era una barbaridad que un solo juez manejara tres juzgados federales. Lo que hicimos fue devolverle institucionalidad a la Justicia”, aseguró.

El candidato sostuvo que uno de los mayores problemas del sistema judicial argentino es la influencia partidaria. “El peronismo domina el Senado y la Comisión de Acuerdos desde 1983. No se designa un juez sin su aprobación”, denunció.

Fargosi propuso reformar la ley del Consejo de la Magistratura para despolitizarla y aseguró que “la verdadera solución vendrá cuando se les gane las elecciones en las provincias”.

Consideró que un buen resultado de La Libertad Avanza en 2025 será clave para alcanzar “una reforma judicial profunda” hacia 2027.

El dirigente rechazó las versiones que vincularon su candidatura con una supuesta “traición” al proyecto Ficha Limpia. Recordó que trabaja en la iniciativa desde 2018 junto con Gastón Marra y Fanny Mandelbaum, y que su versión mejorada —que incorporaba a los funcionarios del Poder Ejecutivo— fue aprobada en Diputados en febrero de 2025, pero frenada por el kirchnerismo en el Senado.

“Son capaces de imputarme hasta el asesinato de Kennedy. No tienen otra cosa que decir”, ironizó.

Fargosi también respondió a críticas por un antiguo tuit interpretado como antisemita. Aclaró que se trató de un error al retuitear un flyer sin leerlo completo y que pidió disculpas de inmediato. “Con esta caripela no me pueden decir antisemita. Mis publicaciones son sionistas. Creo, igual que el presidente Milei, que Israel está defendiendo a Occidente”, enfatizó.

De cara a los comicios, el candidato aseguró que no responderá a ataques ni agravios. “No quiero caer en el intercambio de mugre ni contestar operetas. En democracia hay que saludar a todos y cuidar el diálogo, que es lo que más necesitamos para encarar la segunda etapa de reformas que impulsa el presidente Milei”, concluyó.