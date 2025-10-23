<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

En una conversación con PanAm Post, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Sergio “Tronco” Figliuolo, abordó su inesperada irrupción en la política y el fenómeno que lo convirtió en uno de los nombres más comentados de la lista del oficialismo.

Esta es una situación inédita, según el periodista Marcelo Duclos: una boleta donde el personaje más popular figura en el noveno lugar, tras haber ascendido del puesto once, luego de la salida de José Luis Espert. “La gente lo ovaciona como si fuera una estrella”, resumió.

«Tronco» reconoció que su salto a la política implica dejar atrás el sector privado. Sin embargo, aseguró que lo hace sin interés personal ni ambiciones de poder: “No me importa la rosca ni el poder; me chupo un huevo. Estoy tranquilo”.

El candidato explicó que su motivación no está en una carrera política, sino en acompañar un proyecto. “Yo no me estoy postulando para ser una figura. Acá es Javier Milei, las ideas de Javier Milei, la Ley Bases II, la reforma laboral, la tributaria y la penal. Eso es lo importante”, subrayó.

Duclos le recordó que el electorado suele valorar al “outsider”, al recién llegado sin vínculos con la política. Figliuolo coincidió, pero fue claro: “No me votan a mí; votan las ideas”. Aun así, no descarta seguir comunicándose con su público. “No me quiero diluir. Una vez por semana puedo seguir haciendo algo de esto. Me encanta”, adelantó, en alusión a sus proyectos mediáticos.

Fiel a su estilo, «Tronco» combinó ironía y sinceridad al hablar del futuro. Bromeó con su posible reacción durante la jura de diputados —“me pone nervioso si alguien jura por Palestina”— y comentó entre risas que tendrá “un mes y medio para hacer yoga” antes de asumir.

También anticipó un cierre artístico de etapa: el 1° de noviembre, encabezará una obra teatral en el Teatro Broadway, junto a su equipo y colaboradores, con orquesta, efectos especiales y hasta “monos”. “No te puedo contar nada, pero va a haber sorpresas”, dijo entre risas.

Con más de una década en medios, «Tronco» afirmó que su paso a la política no implica abandonar su identidad mediática. “Se cierra una etapa, pero empieza otra”, concluyó.