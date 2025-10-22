El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia, horas después de que se destruyera una narcolancha en el Pacífico, en aguas internacionales, cercanas al país suramericano, el primero frente a las costas colombianas luego de media docena de ataques a embarcaciones que han salido con drogas desde Venezuela, de acuerdo con la información oficial del gobierno estadounidense, enviando así un claro mensaje al mandatario colombiano, que ha buscado entorpecer el despliegue militar del Pentágono.

«A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia», dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Pero el mensaje de Trump a Petro no quedó en la ofensiva militar. También le dedicó unas duras palabras al referirse al presidente colombiano como «un matón, un tipo muy malo», asegurando que su país produce grandes cantidades de droga que «pasan por México y más vale que lo vigilen», agregó.

Donald Trump aseguró que «tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal».

Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Bogotá y Washington por la guerra que EEUU ha declarado contra el narcotráfico, inicialmente en el Caribe, desde hace poco más de dos meses.

Internacionales 🇨🇴🇺🇸 | Washington, 22 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia, horas después de que se destruyera una supuesta narcolancha en el Pacífico, en aguas… pic.twitter.com/Qp5aJDougb — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) October 22, 2025



La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del mar Caribe y los ataques mortales sobre embarcaciones que Washington asegura transportan narcóticos en estas aguas han provocado el rechazo del gobierno colombiano y de la dictadura venezolana, elevando aún más las tensiones con la Administración Trump.

Este miércoles, el Pentágono anunció además un nuevo ataque contra una narcolancha, el primero en aguas frente a la costa colombiana en el Pacífico.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

Con información de EFE