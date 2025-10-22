Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra la infraestructura energética de Ucrania, dejando seis muertos y al menos 40 heridos, según informaron las autoridades ucranianas. Los bombardeos afectaron a múltiples regiones, incluyendo Kiev, Odesa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Cherkasy y Sumy, además de un ataque posterior que destruyó una guardería en Járkiv.

En Kiev, dos personas murieron y 25 resultaron heridas, entre ellas cinco niños. Los residentes relataron escenas de pánico mientras los edificios temblaban por las explosiones. “Pensé que nuestro edificio se derrumbaba”, contó una vecina del distrito Dniprovskiy. En el óblast de Kiev, otras cuatro personas murieron, incluidos un bebé de seis meses y una niña de 12 años, tras un incendio provocado por el impacto de un misil en una vivienda del distrito de Brovarsky.

En Zaporizhzhia, el gobernador Ivan Fedorov informó que las fuerzas rusas realizaron 860 ataques sobre 14 localidades, causando 15 heridos y daños significativos en viviendas y automóviles. En Odesa, los bombardeos provocaron apagones masivos, agravando la crisis energética que ya afectaba a miles de hogares. La empresa privada DTEK confirmó graves daños a la infraestructura eléctrica y la aplicación de cortes de emergencia en varias regiones.

El presidente Volodímir Zelenski condenó los ataques, calificándolos como otra muestra de que “Rusia no siente suficiente presión por prolongar la guerra”. Señaló que los objetivos principales fueron instalaciones energéticas y zonas residenciales, y pidió a la Unión Europea adoptar un nuevo paquete de sanciones contundentes contra Moscú. Reiteró que solo mediante sanciones más severas, acciones militares coordinadas y presión diplomática sostenida se podrá frenar la ofensiva rusa.

El ataque ocurre poco después de que Ucrania lanzara misiles Storm Shadow contra la planta química de Bryansk en Rusia, que fabrica componentes para misiles rusos. Este nuevo bombardeo se enmarca en una ofensiva intensificada contra la red energética ucraniana, a pocas semanas del invierno, repitiendo el patrón de ataques previos como el del 10 de octubre, que había dejado sin electricidad a amplias zonas del país.