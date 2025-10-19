La jornada electoral en Bolivia comenzó este domingo con la apertura de las mesas de votación para elegir por primera vez en segunda vuelta al presidente y vicepresidente, entre los binomios liderados por Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga.

Los recintos electorales dispuestos en todo el país empezaron a abrir a las 08.00 hora local (12.00 GMT) y deben funcionar durante ocho horas ininterrumpidas hasta las 16.00 (20.00 GMT), cuando se prevé su cierre.

La supervisión de la votación en el país está a cargo de unos 204.000 jurados para 35.253 mesas electorales, según datos del órgano electoral.

Al inaugurar la jornada, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, remarcó que este día «quedará grabado en la historia nacional porque será la primera vez que en Bolivia se realice una segunda vuelta electoral en el marco de la Constitución Política vigente».

Votó Arce y llamó a respetar el voto

El presidente de Bolivia, Luis Arce, votó este domingo en la segunda vuelta presidencial en la ciudad de La Paz donde pidió a los candidatos «que respeten los resultados» e indicó que durante el proceso electoral hubo «sectores que no querían una segunda vuelta».

«Es una misión histórica, es el primer balotaje del país, exhortamos a los bolivianos a que puedan acudir responsablemente a las urnas», indicó Arce a los medios de comunicación.

Este domingo más de 7,5 millones de bolivianos están llamados a votar por los candidatos opositores el senador Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) de alianza Libre.

Arce indicó que su Gobierno se ha dedicado al «cuidado» y a «preservar la democracia para cada uno de los bolivianos» y pidió a los candidatos «aceptar los resultados que el pueblo dicte».

El mandatario agregó que «ha costado llegar a este punto» debido a intentos de varios sectores, en especial los cercanos al expresidente Evo Morales (2006-2019), que intentaron desde el Legislativo boliviano afectar las elecciones.

