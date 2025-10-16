El régimen cubano ha decidido arrendar algunos de sus hoteles a cadenas internacionales, empezando por la española Iberostar, que hasta ahora sólo los gestionaban. El primer caso será el Iberostar Origin Laguna Azul, en Varadero, cuyo contrato de alquiler entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Este cambio representa una ruptura con el control estatal que, a través del Ministerio de Turismo y del conglomerado militar GAESA, ha dominado el sector durante décadas.

El primer ministro de la dictadura castrista, Manuel Marrero, ya había adelantado en la feria FITCuba que el régimen contemplaba el arrendamiento de instalaciones turísticas para reactivar un sector en crisis. La iniciativa, que sigue a cartas de intención firmadas con empresas chinas para el Hotel Copacabana de La Habana, busca generar divisas y mejorar la calidad del servicio mediante una mayor autonomía de gestión para las cadenas extranjeras.

Según fuentes consultadas por EFE, las negociaciones se realizan de forma individual con cada empresa, sin tarifas estándar ni montos revelados. El plan prevé arrancar con experiencias piloto antes de una eventual ampliación del modelo. Para las cadenas hoteleras, el cambio supone por primera vez la posibilidad de operar con autonomía total: podrán definir salarios, inversiones, menús y estrategias sin aprobación estatal.

La dictadura castrista aspira a incrementar sus ingresos en divisas tanto por el alquiler directo como por la reactivación del turismo, uno de los tres pilares económicos del país junto con las remesas y la exportación de servicios. Cuba importa el 80 % de lo que consume y atraviesa una grave crisis de liquidez.

Las cifras turísticas son alarmantes: se espera cerrar 2025 con unos 1,8 millones de visitantes, por debajo de los 2,2 millones de 2024 y muy lejos del récord de 4,7 millones alcanzado en 2018. En contraste, destinos competidores como Cancún y Punta Cana se han recuperado con fuerza tras la pandemia. La combinación de crisis interna, problemas energéticos, reformas monetarias y sanciones estadounidenses mantiene estancado al turismo cubano, mientras el régimen apuesta por este nuevo modelo de gestión para revertir su declive.

Con información de EFE