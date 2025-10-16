El operativo de Estados Unidos en el Caribe contra el narcotráfico, con el foco puesto sobre Venezuela, sigue avanzando. Apenas un día después de que el presidente Donald Trump confirmara que autorizó a la CIA llevar a cabo operaciones letales en territorio venezolano, el Washington Post asegura que la unidad de aviación élite de Operaciones Especiales del ejército estadounidense habría volado aguas caribeñas a 145 kilómetros de las costas de Venezuela en los últimos días, de acuerdo con sus análisis visuales.

«Los helicópteros participaban en ejercicios de entrenamiento, según un funcionario de EEUU, que podrían servir como preparación para un conflicto ampliado contra presuntos narcotraficantes, incluyendo posibles misiones dentro de Venezuela», asegura el medio estadounidense.

Lo más llamativo es que esta unidad élite observada cerca de Venezuela, que incluiría helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y Black Hawks MH-60, es la misma usada para eliminar al principal responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Osama bin Laden, por quien Washington ofrecía una recompensa por su captura inferior a lo que hoy ofrece por Nicolás Maduro.

«La unidad realiza misiones para comandos como los Navy SEALs, los Boinas Verdes y la Fuerza Delta, y se ha ganado renombre por llevar a cabo operaciones complejas y peligrosas, como la operación para matar a Osama bin Laden en Pakistán», recuerda el Washington Post, que señala que de a cuerdo con un análisis visual de plataformas de petróleo y gas y del terreno visible sobre el cual se han visto los MH-6 Little Bird y Black Hawks MH-60 todo indica que han volado «frente a la costa noreste de Trinidad, acercándose a 145 kilómetros de varios puntos a lo largo de la costa venezolana».

Las aeronaves estarían siendo operadas por la Unidad 160 del Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, según declaró al medio estadounidense el asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales Mark Cancian, quien agregó que «la inclusión de los Little Birds sugiere preparativos para posibles misiones que podrían contar con tropas estadounidenses en tierra», mientras que «los Black Hawks podrían utilizarse como apoyo, transportando tropas adicionales, realizando operaciones de búsqueda y rescate en combate u otras capacidades».

Los sobrevuelos de estos helicópteros en la zona podría tener relación con el Ocean Trader, un buque comercial reconvertido en una base flotante de Operaciones Especiales que se encontraba hasta hace unos meses en el Medio Oriente y repentinamente apareció frente a las costas de Venezuela, según declararon expertos al Washington Post.

Tanto el Gobierno estadounidense como el trinitense evitaron ofrecer detalles sobre estos vuelos de entrenamiento, que serían para «mantener su competencia y brindar opciones a Trump y al Pentágono en las misiones en curso en la región», según un funcionario de EEUU que aclaró que «los vuelos no deben interpretarse como prueba de ejercicios para un asalto terrestre a Venezuela». Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, no respondió a la solicitud de comentarios al respecto por parte del medio estadounidense.

Con información del Washington Post