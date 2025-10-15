El régimen de Nicolás Maduro manifestó este miércoles que ve con «extrema alarma» el uso de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) como «una amenaza» contra Venezuela, un conjunto de acciones que, dijo, forman parte de «maniobras» que buscan «legitimar una operación» de «cambio de régimen», omitiendo que se mantiene por la fuerza en el poder tras haberse declarado reelecto el 28 de julio de 2024 con un resultado fraudulento que hasta la fecha sigue sin publicarse.

«Observamos con extrema alarma el uso de la CIA, así como los despliegues militares anunciados en el Caribe, que configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela», expresó la dictadura chavista en un comunicado.

Por tanto, el régimen anticipó que su misión permanente ante la ONU elevará una denuncia, este jueves, ante el Consejo de Seguridad y el secretario general de este organismo, António Guterres, con el fin de exigir una «rendición de cuentas» al Gobierno de Estados Unidos y la «adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe».

«La comunidad internacional debe comprender que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencias políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato», advirtió.

El periódico The New York Times reveló este miércoles que la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el régimen de Maduro con el objetivo de «sacarlo del poder», según se lee en el medio neoyorquino, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses que aseguran que la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su cúpula, ya sea unilateralmente o en conjunto, como parte de una operación militar más amplia.

No obstante, se desconoce aún si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.

Estados Unidos ha atacado un total de cinco embarcaciones con droga en aguas internacionales cerca de Venezuela, matando a 27 narcotraficantes, según la información oficial difundida tanto por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, como por el propio presidente Donald Trump.

El país norteamericano tiene en este momento 10000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino nuclear en el Caribe.

Con información de EFE