El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a su par argentino Javier Milei, a quien elogió enfáticamente, así como a su gestión. Sin embargo, durante el almuerzo que tuvieron lanzó una advertencia clave: la continuidad del apoyo económico y político de Washington dependerá de los resultados de las próximas elecciones legislativas en Argentina.

“Si un socialista o un comunista gana, te sientes diferente sobre hacer una inversión”, advirtió Trump, dejando en claro que la cooperación con Buenos Aires no será generosa si Milei pierde.

El líder estadounidense señaló que la elección del 26 de octubre será “muy importante” y que “el mundo la está vigilando”. Afirmó que Milei “heredó un lío” y destacó que su programa de reformas busca ordenar la economía argentina. “Ha tenido una carrera increíble y confío en que va a ganar”, expresó Trump, ofreciendo su “apoyo absoluto” al mandatario argentino.

El mandatario argentino llegó a la capital estadounidense en la madrugada del martes y se hospedó en Blair House, la residencia oficial para jefes de Estado invitados, ubicada frente a la Casa Blanca.

El encuentro tuvo un fuerte tono político en vísperas de los comicios legislativos. Trump, que destacó la necesidad de que “una gran filosofía conquiste a un gran país”, apostó por la continuidad del proyecto libertario y advirtió que un cambio de rumbo hacia la izquierda pondría en riesgo la relación bilateral y las futuras inversiones estadounidenses.