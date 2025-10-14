La Cámara de Diputados de Chile aprobó el segundo informe de la Comisión de Futuro y despachó al Senado el proyecto de ley que regula y promueve el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial (IA) en el país. La iniciativa busca establecer un marco que fomente la innovación y garantice un uso ético y sostenible de esta tecnología.

El texto encarga al Estado promover el uso y desarrollo de la IA y su infraestructura, asegurando su integración en un ecosistema regulado. La norma aplica a proveedores e implementadores nacionales y extranjeros domiciliados en Chile, excluyendo los usos en defensa nacional, la investigación previa a la comercialización y los componentes de código abierto no comercializados como productos de alto riesgo.

El proyecto refuerza la privacidad y la gobernanza de datos, amplía las facultades del Consejo para la Transparencia e impone la obligación de identificar los contenidos sintéticos generados por IA, como audios, videos o textos. También redefine las categorías de riesgo y prohíbe la manipulación subliminal que induzca conductas dañinas o afecte la decisión informada de las personas.

El debate parlamentario dividió posturas: algunos diputados advirtieron un exceso de regulación que podría frenar la innovación, mientras otros defendieron el equilibrio alcanzado entre derechos y desarrollo tecnológico. El ministro de Ciencias, Aldo Valle, destacó que la norma “salvaguarda derechos fundamentales y es una palanca para la economía y el desarrollo productivo”.

En paralelo, la empresa Teamcore, líder en inteligencia artificial para el retail, anunció el nombramiento de Javier Moreira Moreno como nuevo CEO.

“Javier comparte profundamente nuestra cultura, visión y compromiso con la excelencia. Estoy convencido de que será un gran aliado para llevar a Teamcore al siguiente nivel”, afirmó Sergio Della Maggiora, quien pasará a ocupar el cargo de Executive Chairman.

Con más de 30 años de experiencia en firmas como Microsoft y Hewlett Packard, liderará la expansión global de la compañía, presente en más de 20 países. Teamcore reafirma así su compromiso con la innovación y la productividad en un momento en que Chile busca consolidar su ecosistema tecnológico bajo un marco regulatorio moderno y responsable.