El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que cree que recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca este viernes, en una nueva visita del mandatario que busca terminar con la guerra en su país, azotado por las fuerzas rusas, en un conflicto bélico que está cercano a cumplir cuatro años y que se percibe como estancado.

Así lo señaló el jefe de Estado norteamericano tras ser preguntado por los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde el Medio Oriente, donde finalmente con la presencia de una treintena de jefes de Estado, se realizó una ceremonia que Trump calificó como “el día en que Medio Oriente alcanza la paz”, tras darse a conocer la liberación de los últimos 20 rehenes vivos en poder de Hamás.

El mandatario estadounidense, quien fue pieza esencial para cerrar los acuerdos que resultaron en el regreso a Israel de los rehenes secuestrados por esta organización terrorista, además, declaró que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, podría ayudarle con otro conflicto, como poner fin a la invasión rusa de Ucrania, la cual tuvo sus inicios en 2022, promovida por Vladimir Putin.

Hoy, los líderes de los países mediadores entre Israel y Hamás, es decir, Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía, firmaron en Egipto un acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza en calidad de principales mediadores en el conflicto desde los ataques de Hamás contra Israel de octubre de 2023.

De la misma manera, es importante destacar que esta sería la tercera vista de Zelenski a la Casa Blanca desde que Trump asumió el poder.