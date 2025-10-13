Después de 738 días de cautiverio, la Plaza de los Rehenes en el centro de Israel volvió a llenarse de vida y esperanza. El grupo terrorista Hamas liberó a los últimos 20 israelíes que permanecían secuestrados en Gaza, entre ellos los argentinos Ariel y David Cunio y Eitan Horn, marcando el fin de una de las etapas más dolorosas desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

La liberación, supervisada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se realizó en puntos coordinados dentro de Gaza, desde donde los rehenes fueron entregados a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y trasladados al complejo de recepción de Re’im. Luego, fueron derivados en helicóptero a hospitales como Beilinson, Sheba y Ichilov, donde equipos médicos y psicológicos prepararon instalaciones especiales para su recuperación física y emocional.

El operativo contempló protocolos diferenciados para la atención de rehenes vivos y fallecidos, con énfasis en la privacidad y la reconstrucción familiar.

La liberación fue posible gracias al acuerdo mediado por el presidente estadounidense Donald Trump, que contempla la entrega de todos los secuestrados y una retirada gradual de tropas israelíes del territorio palestino. Paralelamente, prevé la liberación de 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras el ataque de 2023.

Trump arribó a Israel para pronunciar un discurso histórico ante el Parlamento en Jerusalén antes de viajar a Egipto, donde se celebrará la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, junto a líderes árabes y occidentales. “Es el fin de una era de terror y el comienzo de una era de esperanza”, declaró.

El denominado Plan Trump consta de 20 puntos que buscan transformar Gaza en una “zona desradicalizada y libre de terrorismo”. Establece la amnistía para combatientes de Hamas que entreguen sus armas y acepten la coexistencia pacífica, y garantiza pasajes seguros para quienes deseen abandonar el enclave.

Además, prevé el ingreso inmediato de ayuda humanitaria, la reconstrucción de infraestructuras esenciales y la creación de una fuerza internacional de estabilización encargada de entrenar a la policía local y supervisar la seguridad fronteriza junto a Egipto e Israel.

El acuerdo también contempla la formación de un gobierno provisional palestino tecnocrático bajo supervisión internacional, dirigido por una “Junta de Paz” encabezada por Trump y figuras como Tony Blair, que gestionará la reconstrucción hasta la transferencia de poder a la Autoridad Palestina.

La liberación de los rehenes y la inminente firma del acuerdo marcan el cierre de un capítulo de violencia que comenzó con el brutal ataque de Hamas, cuando miles de terroristas invadieron el sur de Israel, masacraron civiles y secuestraron a más de 200 personas.

Hoy, con el regreso de los cautivos y la perspectiva de paz, Israel y el mundo árabe abren una nueva etapa histórica: una oportunidad para la reconciliación y la reconstrucción de Medio Oriente.