El líder opositor José Daniel Ferrer García, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), viajó este lunes a Miami junto a su familia, tras un acuerdo que culminó con su liberación y destierro. La noticia fue confirmada por sus hermanos, que celebraron su partida “rumbo a la libertad”, mientras un equipo consular estadounidense lo acompañó bajo fuerte vigilancia de la policía política.

“De prisión Mar Verde al aeropuerto de Santiago de Cuba. Desterrado mi valiente hermano. Nuestro Señor los acompañe en el vuelo hacia la libertad”, escribió Ana Belkis Ferrer. El periodista Mario J. Pentón informó que un equipo consular estadounidense acompañó a Ferrer durante su traslado, en medio de un fuerte operativo de la policía política.

Su salida pone fin a más de cuatro años de prisión y hostigamiento. En una carta desde la cárcel, fechada el 10 de septiembre, Ferrer aceptó el exilio para proteger a su familia y denunció torturas psicológicas. “Estoy listo para morir, pero no para vivir sin honor”, escribió entonces.

Nacido en Palma Soriano en 1970, Ferrer inició su activismo junto a Oswaldo Payá en el Movimiento Cristiano Liberación y participó en el Proyecto Varela. En 2003 fue encarcelado durante la Primavera Negra y condenado a 25 años. Liberado en 2011 tras mediaciones de la Iglesia, rechazó el exilio y fundó la UNPACU, que se convirtió en la organización disidente más activa de la isla.

Arrestado en varias ocasiones, Ferrer fue nuevamente encarcelado en 2019 y tras las protestas del 11 de julio de 2021. Su caso generó condenas internacionales y denuncias por violaciones de derechos humanos.

Premiado con los reconocimientos Democracia NED, Homo Homini y Libertad Truman-Reagan, Ferrer sigue siendo un símbolo de resistencia frente al autoritarismo cubano. Su exilio marca el inicio de una nueva etapa en su lucha por una Cuba libre.