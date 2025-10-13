El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a los líderes de Egipto, Turquía y Catar, firmó este lunes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij un acuerdo que pone fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza. El acto contó con la presencia de una treintena de jefes de Estado, en una ceremonia que Trump calificó como “el día en que Medio Oriente alcanza la paz”.

Ante decenas de líderes mundiales, Trump, Abdelfatah al Sisi, Recep Tayyip Erdogan y Tamim bin Hamad Al Thani levantaron el documento que consagra el plan para la paz tras el conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023. El mandatario estadounidense elogió a sus homólogos, a quienes calificó como “los líderes más grandes, poderosos y ricos”, y destacó que el acuerdo “despegó como un cohete desde el principio”.

Trump subrayó que este pacto es “el más grande y complejo” que ha negociado, y aseguró que evitará “problemas tremendos, incluso una posible Tercera Guerra Mundial”. Añadió que el documento incluye “numerosas normas y regulaciones” y que, a diferencia de otros intentos previos en la región, “este fue el único que realmente logró la paz”.

Durante su discurso, el presidente estadounidense declaró que “hemos logrado lo que todos decían que era imposible”, celebrando el fin de los combates y el inicio de la ayuda humanitaria masiva hacia Gaza. Según Trump, cientos de camiones con alimentos, medicinas y suministros ya se dirigen a la zona devastada, muchos financiados por los países presentes en la cumbre.

El líder republicano sostuvo que “tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra ha terminado”, y agradeció las “oraciones de millones” que, dijo, “finalmente han sido escuchadas”. Con la rúbrica en Egipto, el exmandatario celebró lo que llamó “el acuerdo más importante de nuestra era”, asegurando que “la paz en Oriente Medio es ahora una realidad”.

