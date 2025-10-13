Dos líderes opositores venezolanos, Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez, fueron víctimas de un ataque sicarial en el norte de Bogotá, Colombia. Ambos residían en Colombia desde hace varios meses tras huir de Venezuela por persecución política. Según reportes policiales, los activistas caminaban hacia una parada de transporte público cuando fueron interceptados por sicarios que les dispararon repetidamente antes de huir.

Los dos resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales; uno de ellos permanece en estado delicado y deberá ser sometido a cirugía, aunque ambos estarían fuera de peligro.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado y recordó que Velásquez es defensor de derechos humanos y solicitante de refugio. La entidad subrayó que ambos habían solicitado acompañamiento institucional para avanzar en su proceso de protección internacional, denunciando el ataque como un hecho que pone en riesgo a los migrantes y refugiados venezolanos.

El organismo instó a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y garantice medidas urgentes de protección para las víctimas. En su pronunciamiento, la Defensoría advirtió que los migrantes deben contar con el respaldo de las autoridades mientras permanezcan en territorio colombiano, especialmente aquellos que buscan refugio tras huir de la persecución política en su país.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de líderes opositores venezolanos exiliados, tema sobre el cual la líder venezolana María Corina Machado había advertido recientemente en una entrevista con la revista Semana.