El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó a la líder venezolana María Corina Machado para felicitarla por haber recibido el Premio Nobel de la Paz, según confirmaron fuentes cercanas en la Casa Blanca con las que Bloomberg tuvo contacto.

La conversación se produjo en medio de la especulación de que Trump podría mostrarse molesto por no haber sido él quien obtuviera el galardón, ya que había manifestado abiertamente su deseo de recibirlo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Machado se refirió al mandatario estadounidense y al pueblo venezolano, destacando su “apoyo decisivo” en la lucha por la democracia en Venezuela. Trump, por su parte, republicó la declaración de Machado en su cuenta personal, sin emitir comentarios adicionales.

En el posteo, la líder opositora aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso con el cambio político en su país, afirmando:

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, con el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia.”

Trump ha sido un crítico constante del régimen de Nicolás Maduro y ha insistido en que Maduro debe renunciar y reconocer como legítimo ganador de las elecciones venezolanas a Edmundo González Urrutia, después que el chavismo inhabilitara a María Corina Machado para competir en las elecciones del 28 de julio.

El contexto de este acercamiento es particularmente significativo y la llamada a Machado refuerza la narrativa de Trump como aliado de las causas democráticas en América Latina y podría fortalecer su imagen internacional mientras busca proyectar liderazgo en materia de política exterior.

Para Machado, el gesto representa un importante respaldo político y simbólico en su cruzada por la transición democrática venezolana.