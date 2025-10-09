El gobierno de Estados Unidos otorgó una licencia que permite a la petrolera Shell y al gobierno de Trinidad y Tobago a desarrollar un campo de gas natural en aguas venezolanas, cerca de la frontera marítima entre ambos países, según anunció el fiscal general trinitense, John Jeremie.

El proyecto, conocido como Dragon, tiene como objetivo suministrar gas venezolano a Trinidad para abastecer su industria de gas natural licuado (GNL) y petroquímica, sectores fundamentales para la economía del país caribeño. Sin embargo, el plan ha enfrentado múltiples retrasos debido a los cambios en la política estadounidense hacia Venezuela, que se encuentra bajo sanciones energéticas desde 2019.

Dado que tanto el régimen de Nicolás Maduro como PDVSA siguen sancionadas, las empresas extranjeras deben obtener permisos especiales del Departamento del Tesoro de EE.UU. para negociar o desarrollar proyectos energéticos en territorio venezolano. La nueva licencia, aprobada el miércoles, se estructura en tres fases: la primera permite a Shell y a Trinidad negociar con Venezuela y PDVSA hasta abril de 2026, pero exige la participación obligatoria de compañías estadounidenses en el desarrollo.

Jeremie explicó que se deben cumplir metas comerciales favorables a empresas de EE.UU., aunque consideró que son “razonables y alcanzables”. No reveló los términos financieros, pero recordó que licencias anteriores prohibían cualquier pago directo al régimen de Nicolás Maduro.

Shell completó recientemente estudios marinos en la zona antes del vencimiento de una licencia previa, lo que permitirá definir ubicaciones de perforación y diseño de los ductos. El Departamento de Estado estadounidense ya había expresado su apoyo al proyecto, garantizando que no beneficiará de forma significativa al régimen de Maduro.

El campo Dragon posee reservas probadas de 4,2 billones de pies cúbicos de gas, lo que lo convierte en uno de los mayores yacimientos de Venezuela y una potencial fuente futura de ingresos. Para Trinidad, que enfrenta una escasez de gas, este acuerdo es clave para asegurar el suministro energético y mantener operativas sus plantas de GNL y petroquímicos.