En los primeros siete meses del segundo mandato de Donald Trump, la población extranjera en Estados Unidos ha experimentado una reducción histórica de 2,2 millones de personas, según un análisis del Center for Immigration Studies (CIS), elaborado por Steven Camarota y Karen Zeigler a partir de datos de la Current Population Survey (CPS).

El informe recogido por Breitbart atribuye este descenso a niveles récord de baja inmigración ilegal, un aumento de emigraciones voluntarias y el endurecimiento de las políticas de control migratorio del gobierno federal.

Entre enero y agosto de 2025, la población extranjera en el país cayó en 2,2 millones, de los cuales 1,6 millones corresponden a inmigrantes ilegales. Los investigadores destacan que las cifras no son una “anomalía estadística”, sino el reflejo directo del impacto de las políticas migratorias de Trump y de un incremento en las autodeportaciones, es decir, personas que regresaron voluntariamente a sus países.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó que 1,6 millones de inmigrantes ilegales han abandonado voluntariamente el país durante este período, mientras que el Servicio de Inmigraciones (ICE, en inglés) deportó a más de 400.000 personas.

Estos números confirman una tendencia inédita en más de medio siglo.

El año fiscal 2025 registró el nivel más bajo de inmigración ilegal en 55 años, con menos de 238.000 detenciones en la frontera sur, según el DHS. Además, por quinto mes consecutivo, el gobierno no liberó a ningún migrante en el interior del país durante septiembre, lo que marca una ruptura total con la política de Catch and Release implementada bajo la administración de Joe Biden.

El CIS concluye que la caída de la población extranjera refleja una disminución en las nuevas llegadas y una fuerte ola de retornos. Analistas advierten que esta tendencia podría tener efectos estructurales en el mercado laboral, la economía y la demografía estadounidense.