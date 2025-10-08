El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás firmaron la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes, lo que luego confirmaron tanto el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como el grupo extremista palestino.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS SEAN LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!», escribió Trump en su red Truth Social.

Minutos antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, se acercó al presidente Donald Trump para decirle al oído que ya estaban «muy cerca» de concretar la firma del acuerdo entre Israel y Hamás y que él sería el encargado de anunciarlo a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Trump menciona dos de los principales temas en los que los negociadores han estado trabajando esta semana en Egipto: la liberación de rehenes y la retirada israelí de ciertas partes de Gaza.



Esta tarde la Casa Blanca informó que Trump irá el viernes a un chequeo médico rutinario en un hospital a las afueras de Washington y posteriormente está considerando viajar a Medio Oriente, sin detallar si el destino será Egipto o si sucederá antes o después de una posible liberación de rehenes.

Los primeros puntos del plan de paz para Gaza propuesto por Trump contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos.

Además, también propone el desarme del grupo, la retirada de Israel del enclave palestino y la formación de un Gobierno de transición en la Franja, entre otras cosas.

El acuerdo entre ambas partes es anunciado dos semanas después de que Trump presentara la propuesta junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, bajo un contenido de alto al fuego, liberación de rehenes, desmilitarización de Hamás y el establecimiento de una administración internacional supervisada por Estados Unidos.

Israel ratificará el acuerdo este jueves

Acto seguido, Netanyahu publicó un breve mensaje en el canal de Telegram de la Oficina de Prensa del primer ministro como primera reacción con la que confirmó la noticia: «Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa».

Minutos después, el primer ministro israelí anunció que durante este jueves convocará a su gobierno para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado con Hamás en Egipto y agradeció al presidente Trump su compromiso para liberar a los rehenes secuestrados por el grupo terrorista palestino durante el ataque a Israel el 7 de octubre de 2023, en el que además asesinaron a más de 1200 personas.

«Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes», dijo Netanyahu en un comunicado distribuido por su oficina en la madrugada de este jueves, poco después de que Trump anunciara la firma del acuerdo.

Hamás acepta «poner fin a la guerra»

Por su parte, Hamás también anunció haber alcanzado un acuerdo con Israel para «poner fin a la guerra en Gaza» que estipula la retirada del Ejército israelí de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.

Hamás señaló en un comunicado que «tras negociaciones responsables y serias» en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las partes llegaron a un acuerdo que implica el «fin a la guerra de exterminio» contra el pueblo palestino y «la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza».

La organización islamista expresó que aprecia «profundamente» los esfuerzos de Catar, Egipto y Turquía, así como del presidente Trump, que lograron concretar el acuerdo. «Hacemos un llamado al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo, y a las diversas partes árabes, islámicas e internacionales, para que obliguen al gobierno de ocupación a implementar plenamente los compromisos del acuerdo y no permitirle evadir ni demorar su cumplimiento», señaló Hamás.

«Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano, que seguiremos fieles al pacto, y que no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta alcanzar la libertad, la independencia y la autodeterminación», concluyó Hamás.

Con información de EFE