Los ataques que recibió el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, han provocado el repudio de la comunidad internacional, la cual rechaza los actos de violencia que se cometieron contra la caravana en la que viajaba el primer mandatario nacional, cuando se trasladaba por la provincia de Cañar.

El incidente, que ocurrió este martes, tuvo como consecuencia el arresto de cinco manifestantes, quienes fueron acusados por terrorismo e intento de asesinato, por haber atacado con piedras —e incluso con posibles disparos— a los vehículos que iban en la caravana. Noboa no resultó herido y continuó su agenda, a pesar de la turba que le rodeó, de al menos 500 personas.

La ministra de Energía, Inés Manzano, informó que la caravana se dirigía a anunciar proyectos de infraestructura en El Tambo cuando fue atacada, mientras que la Presidencia difundió un video desde el interior de un automóvil y una fotografía de una camioneta blanca dañad

“Trataron de agredirnos… la ley aplica para todos”, destacó Noboa en un encuentro con estudiantes. En X, la Presidencia afirmó que no detendrán su recorrido por el país para llevar obras y servicios.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) mantiene un paro desde hace 16 días contra la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas. En septiembre, otra caravana con el presidente y diplomáticos fue emboscada en Imbabura con piedras, bombas molotov y fuegos artificiales.

Las últimas semanas dejaron protestas, bloqueos y enfrentamientos; a finales de septiembre murió un civil y hubo varios heridos.