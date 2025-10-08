El “fuerte impulso” para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, construido tras la reunión de agosto en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladímir Putin, se ha desvanecido, según el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, quien señaló a los representantes europeos como los principales responsables de este «enfriamiento».

Las declaraciones de Riabkov recogidas por The Kyiv Independent robustecen la percepción respecto a un creciente pesimismo en lo relacionado a las negociaciones de paz, después de que Putin descartara un diálogo directo con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, una iniciativa que Trump había respaldado personalmente.

“Debemos reconocer que el fuerte impulso creado en Anchorage para alcanzar acuerdos se ha agotado en gran medida debido a los esfuerzos de los opositores… principalmente europeos”, señaló el viceministro ruso.

De la misma forma, Riabkov añadió que Washington aún no ha respondido a la propuesta de Putin de extender por un año las limitaciones del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START), cuya expiración está prevista para 2026. “Es una mano extendida. Si no están interesados, nos las arreglaremos sin ello”, agregó.

Putin propuso el mes pasado que Moscú y Washington mantuvieran los límites actuales de armas nucleares establecidos en el tratado de 2010, que sigue siendo el último acuerdo bilateral de control de armas entre ambas potencias.

Trump y Putin se reunieron en Alaska el 15 de agosto para discutir un posible acuerdo de paz en la guerra de Rusia contra Ucrania, así como una cooperación más amplia, marcando su primer encuentro desde el regreso del presidente estadounidense al cargo.

Aunque Trump prometió organizar conversaciones directas entre Zelenski y Putin, no se llegó a ningún acuerdo.

Zelenski rechazó la invitación de Putin para reunirse en Moscú, calificándola de imposible mientras Rusia sigue bombardeando Ucrania, aunque reiteró estar dispuesto a reunirse con el líder ruso en territorio neutral.

La cumbre de Alaska, que inicialmente iba a incluir sesiones sobre cooperación bilateral, terminó abruptamente después de que esos segmentos fueran cancelados. Dos meses después, no se ha registrado ningún avance tangible hacia la paz.