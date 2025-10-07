Un edificio en obras se derrumbó parcialmente en el centro de Madrid, dejando por el momento tres heridos, uno de ellos grave. Hasta ahora, nuevos reportes indican que servicios de emergencia buscan a cuatro obreros desaparecidos en este suceso.

En el interior del edificio, que se está rehabilitando para un hotel, quedaron siete trabajadores, de los que cuatro aún no han sido localizados, mientras tres han sido rescatados, y atendidos por los servicios médicos, que trasladaron a un hospital al herido grave, por una fractura de pierna.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar a los desaparecidos del siniestro, ocurrido pasado el mediodía y catalogado como accidente laboral, por lo que se ha hecho cargo de las pesquisas.

Los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble notaron la ausencia de algunos compañeros, lo que motivó la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del bloque, informó Emergencias Madrid.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando

Los trabajadores de tiendas cercanas al lugar declararon a EFE que escucharon un «estruendo» y que empezó a salir «mucho polvo» con un «olor raro».

El derrumbe se produjo pasadas las 13:00 hora local y sembró el caos en el centro de la capital que, en cuestión de minutos, se convirtió en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona. Un edificio aledaño tuvo que ser desalojado.

La calle de las Hileras se llenó en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial, curiosos que intentaban entender qué ocurría y gente que no pudo acceder a los restaurantes donde tenían reserva.

Con información de EFE