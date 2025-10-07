Los cárteles mexicanos están ofreciendo una recompensa de 10000 dólares por cada agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos que sea asesinado y 2000 dólares si logran secuestrar a alguno, de acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La funcionaria calificó estas tácticas como una amenaza calificada como “extremadamente peligrosa y sin precedentes” contra las fuerzas federales, en una entrevista en Fox News. Asimismo, Noem ahondó sobre el modus operandi de estas organizaciones y explicó que los cárteles difunden fotos e información personal de oficiales en redes clandestinas, con el fin intimidar y frenar las operaciones de las fuerzas del orden que afectan sus negocios.

“Tenemos agentes específicos por cuyas cabezas se ha puesto precio. Son pandillas, cárteles y organizaciones terroristas conocidas (…) quieren derribar a nuestros oficiales porque están siendo efectivos y obstaculizan sus redes criminales», recalcó.

Las declaraciones de Noem coinciden con incidentes en el estado de Illinois, específicamente en Broadview, donde agentes de ICE fueron embestidos y acorralados por una decena de vehículos en medio de protestas contra operativos migratorios.

Entre los implicados figura Marimar Martínez, quien portaba un arma semiautomática y, según un boletín de CBP, incitó en redes a “joder” a los agentes para impedir detenciones; resultó herida y llegó por su cuenta a un hospital.

Otro sospechoso, Anthony Ian Santos Ruíz, fue arrestado por su presunta participación en la embestida. Cinco personas fueron detenidas el sábado, elevando a diez los arrestos desde el viernes, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Cook.

El DHS tildó a los responsables de “terroristas domésticos” y confirmó daños graves a varios vehículos oficiales.

Las autoridades federales respondieron con firmeza. El director interino de ICE, Greg Bongino, afirmó que “intentar intimidar a las fuerzas del orden no nos frenará” y que la misión continuará.