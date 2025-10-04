El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió contra el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, tras el anuncio del ataque por parte de la nación norteamericana a otra presunta «narcolancha» frente a las costas de Venezuela. En la operación murieron cuatro personas que iban a bordo de la embarcación.

Este sábado, Petro reaccionó al posteo en X que hizo Hegseth, quien explicó que se trató de un «ataque cinético» en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos. Al respecto, el jefe de Estado colombiano optó por defender a los presuntos narcotraficantes argumentando que «son jóvenes pobres de las islas del Caribe tratando de sobrevivir económicamente».

Al iniciar una nueva perorata, Petro no desaprovechó la oportunidad de inmiscuir a Venezuela en su extenso mensaje e indicó que “ustedes lo que quieren es el petróleo de Venezuela y de Guyana, eso es todo. Los narcoterroristas no andan en lanchas rápidas por el Caribe, ellos viven en el lujo, y el lujo se encuentra en algunas ciudades del mundo, no propiamente en Latinoamérica”.

El mandatario colombiano aseguró que el objetivo con la realización de este tipo de operaciones es “amedrentarnos para quedarse con el petróleo gratis” y, continuando con su sarta de mensajes o señalamientos, indicó que «el apellido Trump apenas tiene un siglo en este continente. El embrujo ideológico nazi simplemente no lo aceptamos, porque eso no es ideología sino crimen, el peor de todos: el crimen desde el poder».

¿Dónde inicia la pelea Petro?

El presidente colombiano ha tomado una posición férrea contra el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, particularmente desde que se conoció el segundo ataque que ejecutó el ejército norteamericano, en el cual murieron tres personas.

El hundimiento de la embarcación este viernes el es quinto ataque que Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre contra estas «narcolanchas» en el Caribe, cuatro de ellas cerca de Venezuela y otra en el perímetro de República Dominicana.