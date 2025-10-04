El FBI anunció la imputación de dos hombres implicados en una presunta red de lavado de dinero relacionada con los hijos de Nicolás Maduro, de acuerdo con una exclusiva en Fox News. Las acusaciones se produjeron tras una investigación iniciada en 2019 por la oficina del FBI en Miami, que detectó que Arick Komarczyk habría abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y sus socios. Los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) mostraron transferencias provenientes de individuos y empresas venezolanas.

En 2022, una operación encubierta del FBI reveló que Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal aceptaron transferir 100.000 dólares pertenecientes —según el FBI— a funcionarios sancionados del régimen venezolano. Los acusados lograron mover 25000 dólares dentro del sistema financiero estadounidense.

Cuando fue confrontado, Komarczyk minimizó la gravedad de los hechos y calificó la operación como un “negocio sexy”.

El 25 de septiembre, ambos fueron formalmente imputados en Florida. Arick Komarczyk fue acusado de lavado de dinero y conspiración para transmitir dinero sin licencia. Irazmar Carbajal enfrentó cargos por conspiración para transmisión no autorizada de dinero.

Carbajal, que residía en Uruguay, viajó a República Dominicana y fue deportado el 2 de octubre. Durante una escala en Estados Unidos fue arrestado por agentes federales. Komarczyk, según el FBI, residiría actualmente en Venezuela.

El director del FBI, Kash Patel, calificó las redes financieras de Maduro como “líneas vitales criminales” que sostienen una dictadura en decadencia.

Maduro isn’t just corrupt – he’s an indicted narcoterrorist dictator with a $50M DOJ bounty. Under my leadership, the FBI is choking off every dollar, every account, every enabler. America will never be a safe haven for his blood money. pic.twitter.com/Fxw9MpYo9b — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 4, 2025

“Nicolás Maduro no es solo otro caudillo corrupto, es un narcoterrorista acusado con una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bajo mi dirección, el FBI seguirá estrangulando cada dólar, cada cuenta y cada cómplice. América jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”, explicó Patel.

Por su parte, el agente especial Brett Skiles, jefe del FBI en Miami, afirmó que los intentos del régimen de evadir sanciones mediante terceros “no quedarán impunes”. Subrayó además que las instituciones financieras estadounidenses no servirán como refugio para la corrupción internacional ni el lavado de activos vinculados a gobiernos sancionados.

La investigación del FBI y las recientes imputaciones reflejan el endurecimiento de la política estadounidense hacia el chavismo y su entorno financiero, al tiempo que exponen las rutas clandestinas que el régimen venezolano habría utilizado para movilizar fondos en el extranjero pese a las sanciones internacionales.