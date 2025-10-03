La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en los pagos que el PSOE habría realizado en metálico al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. Según el informe, ambos recibieron cerca de 32000 euros en efectivo, entregados en sobres recogidos en la sede socialista de la calle Ferraz. Parte de esas cantidades figuran como liquidaciones de gastos declaradas por el partido, pero los investigadores advierten de incongruencias con lo documentado oficialmente.

El análisis del patrimonio de Ábalos, junto con conversaciones recuperadas de WhatsApp entre los implicados, revela intercambios directos sobre cobros, pagos y recogidas de sobres. En algunos casos, fue el propio Koldo quien acudió a Ferraz, y en otros delegó la tarea en su esposa Patricia, que confirmaba después la recepción. El informe detalla que Ábalos percibió alrededor de 20000 euros y su asesor unos 12.000. No obstante, según reveló The Objective, el volumen real ascendería a unos 800.000 euros.

La documentación aportada por el PSOE muestra que entre 2017 y 2021 Ábalos recibió casi 20.000 euros en liquidaciones, tanto por transferencia como en efectivo. Sin embargo, la UCO subraya que parte de esos pagos no se corresponden con los registros oficiales, quedando reflejados únicamente en los mensajes incautados.

La investigación también señala que el exministro habría presentado hasta 800.000 euros en gastos al partido, cifra que cuadruplica los 9.000 euros mensuales publicados en 2021. En los últimos 30 meses, los gastos alcanzaron un promedio de 27.000 euros mensuales, que según fuentes judiciales podrían provenir de comisiones ilegales de empresarios, blanqueadas a través del PSOE.

El informe remitido al Tribunal Supremo añade además 95.437 euros de ingresos injustificados vinculados a familiares y amigas de Ábalos, y detecta que Koldo realizó aportes no declarados por casi 19.000 euros a una fundación asociada al exministro.