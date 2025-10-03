El Gobierno chileno respaldó a la Fiscalía en la investigación del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, enfatizando que se trata de “un crimen gravísimo” y, por lo tanto, se debe llegar “hasta los responsables finales”, robusteciendo así las declaraciones del fiscal Héctor Barros, quien indicó que «en este caso existen antecedentes claros que apuntan a Diosdado Cabello” como uno de los involucrados en este crimen.

Al respecto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, recalcó que inaceptable la intervención extranjera en Chile y subrayó que los autores intelectuales, incluso si se trata de altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, deben responder ante la justicia chilena.

Consultado sobre la posibilidad de pedir la extradición del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, Gajardo recalcó que “hay que dar con todos los responsables, los más altos que sean”, destacando que el homicidio se ejecutó en territorio chileno y no puede quedar impune. Asimismo, agregó que si hubo motivaciones políticas, quienes ordenaron este asesinato deben comparecer ante tribunales en Chile.

El ministro también recordó que ya existen detenidos vinculados como autores materiales. Sin embargo, insistió en que el objetivo es identificar y sancionar a quienes dieron la orden. “Nuestra democracia y Estado de Derecho deben actuar con toda la fuerza frente a crímenes políticos”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que el Ejecutivo coincide con la tesis del fiscal Héctor Barros: el asesinato de Ojeda fue un encargo desde el extranjero, probablemente desde Venezuela, y tuvo un móvil político. El funcionario también recordó que ya hay dos detenidos y Chile ha solicitado la extradición de otros implicados que se encuentran fuera del país, incluso en Estados Unidos.

El Gobierno insistió en que la motivación política del crimen lo hace especialmente grave, haciendo alusión a la historia chilena en cuanto a intervenciones extranjeras.