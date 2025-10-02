Las denuncias sobre las condiciones inhumanas en las que permanecen miles de prisioneros de guerra ucranianos en cárceles rusas sigue en aumento, al pasar más de tres años desde el inicio de la invasión promovida por Vladímir Putin el 24 de febrero de 2022. Según cifras oficiales de Kiev, al menos 8000 soldados y civiles detenidos sin juicio continúan recluidos en Rusia y en territorios ocupados.

Un informe de Naciones Unidas de 2024 estableció que la tortura es un mecanismo “generalizado y sistemático” en estos centros. Danielle Bell, jefe de la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, aseguró que 95 % de los soldados capturados por Moscú fueron víctimas de tortura, coincidiendo con lo denunciado por organizaciones de derechos humanos, desertores rusos y exprisioneros.

La colonia penal IK-10, en Mordovia, a 500 kilómetros de Moscú es uno de los principales centros de tortura y es conocida como una cárcel de “régimen especial”. En ese recinto albergan reclusos de alta peligrosidad bajo duras condiciones. Durante el invierno de 2023, decenas de prisioneros de guerra ucranianos fueron enviados allí.

Los sobrevivientes coinciden: más que encierro, la IK-10 representa un proceso de desgaste progresivo, diseñado para quebrar tanto el cuerpo como la mente de los prisioneros.

La BBC entrevistó a seis exprisioneros de la IK-10 y a familiares de víctimas. Todos describieron el lugar como “un infierno” donde “te matan lentamente”. Entre ellos estaba un joven apodado “El Arquitecto”, capturado en Mariúpol en 2022. Pasó casi un año en Mordovia y relató que lo peor era permanecer 16 horas inmóviles bajo vigilancia de cámaras, forzados a cantar el himno ruso. Cualquier movimiento era castigado con golpizas.

Los testimonios detallan el uso de pistolas eléctricas, incluso en los genitales, la exposición a perros, privación de comida y agresiones sexuales. Algunos prisioneros regresaron con secuelas físicas irreversibles. El traumatólogo ucraniano Stanislav Lobach calificó estos métodos como “formas maliciosas de tortura” comparables con las empleadas por la Alemania nazi y el Gulag soviético.

Entre los funcionarios implicados fue identificado un médico apodado “El doctor Maligno”, señalado por usar descargas eléctricas contra quienes pedían asistencia médica. Investigaciones periodísticas lo vincularon con el nombre de Ilya Sorokin, aunque este negó los hechos y eliminó sus redes sociales.

La Fiscalía de Ucrania estima que al menos 206 soldados han muerto en prisiones rusas en los primeros tres años de guerra. El Servicio Penitenciario Federal de Rusia evitó responder sobre esta situación.